Ким Кардашьян засветила пышные формы в откровенном купальнике. Фото

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на снимках знаменитость позировала в откровенном бикини, дополнив образ женщины-змеи прической с длинной косой. Соответствующие фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram (фото смотрите ниже).

"Ночное плавание", – подписала публикацию звезда.

Поклонники пришли в восторг от фигуры Кардашьян и засыпали ее комплиментами.

"Я просто влюбился", "Такая замечательная", "Ты очень красивая", "Королева", "О Боже, у тебя такие волосы", – написали в комментариях.

Ким Кардашьян позировала в откровенном купальнике: смотреть другие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее создатели популярного в США реалити "Семейство Кардашьян (KUWTK)" заявили о закрытии шоу, которое выходило в эфир 14 лет. Последний двадцатый сезон выйдет в начале 2021 года.