Осуществил мечту: Monatik впервые показал детей

Популярный украинский артист Monatik впервые показал фото с детьми.

Так, на своей личной странице в Instagram он поделился трогательным снимком, на котором он вместе со своими сыновьями.

Как рассказывает сам артист в подписи к снимку, на ней запечатлен момент осуществления мечты. Дмитрий привез детей в парижский Диснейленд.

"Впервые я попал в Диснейленд в 27 лет в Гонконге. Благодаря @emma.shymanovych и @p.shymanovych я обрел мечту - детям своим Disneyland показать!!! За что буду всегда несказанно благодарен! И хотя не в моих правилах постить фото моих... Но запечатлеть осуществление мечты - обязан!!! Запомнить этот миг навсегда!" - написал Monatik.

Как известно, накануне у Дмитрия Монатика состоялся концерт в Париже. Сейчас артист гастролирует по миру. У него состоялись с аншлагом концерты в США и Канаде. Также в ближайшее время его ожидают Испания, Германия, Турция, Казахстан, Израиль и другие страны.

Больше о личной жизни и творчестве Monatik узнайте в интервью "Обозревателя".