Ноги до потолка: Волочкова показала полуголый шпагат в бане

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников вертикальным шпагатом, стоя на качеле в виде медведя.

Соответствующим снимком она поделилась в своем Instagram. Столь необычную декорацию балерина нашла в бане, где, по ее словам, отметила со своим возлюбленным "небольшую, но очень личную и красивую совместную дату".

"Мое равновесие на качелях безупречно в горизонтальном и вертикальном шпагате", – написала Волочкова.

Новости Голая Волочкова показала вульгарный шпагат

Анастасия Волочкова Politeka

"Этот добрый медведь-качели, как символ "Андреевских бань". Мы прекрасно отдохнули с любимым в этом комплексе уже не впервые", – добавила балерина.

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