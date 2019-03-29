Ноги до потолка: Волочкова показала полуголый шпагат в бане

Российская балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников вертикальным шпагатом, стоя на качеле в виде медведя.
Соответствующим снимком она поделилась в своем Instagram. Столь необычную декорацию балерина нашла в бане, где, по ее словам, отметила со своим возлюбленным "небольшую, но очень личную и красивую совместную дату".
"Мое равновесие на качелях безупречно в горизонтальном и вертикальном шпагате", – написала Волочкова.
Анастасия Волочкова
Politeka
"Этот добрый медведь-качели, как символ "Андреевских бань". Мы прекрасно отдохнули с любимым в этом комплексе уже не впервые", – добавила балерина.
Мое равновесие на качелях безупречно в горизонтальном и вертикальном шпагате.😉 😂 Этот добрый медведь-качели , как символ "Андреевских бань". Мы прекрасно отдохнули с любимым в этом комплексе уже не впервые.👍🏼Отметив небольшую, но очень личную и красивую совместную дату.🌺🙏🏻❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #шпагатволочковой #баня #мы #любовь #радость
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