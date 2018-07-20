Знаменитый боксер Украины стал участником новых "Танцев со звездами"

Украинский боксер Денис Беринчик удивил своих фанов известием о том, что в скором попробует себя в новой роли. Спортсмен принял вызов телеведущей Маши Ефросининой и стал участником нового сезона шоу "Танцы со звездами", который выйдет в эфир канала "1+1" осенью 2018 года.

Об этом спортсмен написал на личной странице в Instagram.

Денис Беринчик

"Я принимаю вызов "Танцев со звездами" и передаю Аните Луценко", - прокомментировал новость Беринчик.

Таким образом, если тренер шоу "Зважені та Щасливі" Анита Луценко примет вызов, она также станет участницей танцевального проекта.

Фолловеры Беринчика признались, что новость стала для них неожиданностью. Спортсмену пожелали успехов на новом поприще.

Как стало известно ранее, участниками нового сезона "Танцев со звездами" стали звезда шоу "Холостяк" Иракли Макацария, ведущая Маша Ефросинина, а теперь и боксер Денис Беринчик.

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