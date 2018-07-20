Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

Знаменитый боксер Украины стал участником новых "Танцев со звездами"

1.2тЧитать новость на украинском

Украинский боксер Денис Беринчик удивил своих фанов известием о том, что в скором попробует себя в новой роли. Спортсмен принял вызов телеведущей Маши Ефросининой и стал участником нового сезона шоу "Танцы со звездами", который выйдет в эфир канала "1+1" осенью 2018 года.

Об этом спортсмен написал на личной странице в Instagram.

Денис Беринчик

"Я принимаю вызов "Танцев со звездами" и передаю Аните Луценко", - прокомментировал новость Беринчик.

Таким образом, если тренер шоу "Зважені та Щасливі" Анита Луценко примет вызов, она также станет участницей танцевального проекта.

Новости
Дубайский народный гопак: участник "Танцев со звездами" покорил сеть забавным видео

Фолловеры Беринчика признались, что новость стала для них неожиданностью. Спортсмену пожелали успехов на новом поприще.

Как стало известно ранее, участниками нового сезона "Танцев со звездами" стали звезда шоу "Холостяк" Иракли Макацария, ведущая Маша Ефросинина, а теперь и боксер Денис Беринчик.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как участник прошлого сезона "Танцев со звездами" удивил сеть скрытым талантом.

Персона
Денис Беринчик
Место
Украина
Объекты
Танці з зіркамсоцсетиInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги