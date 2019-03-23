Знаменитая группа из Швеции: фестиваль “Файне Мiсто” объявил нового хэдлайнера

Культовая шведская группа Arch Enemy станет хедлайнером на масштабном украинском фестивале "Файне Місто-2019".

Шведы играют мелодичный дэт-метал уже более двадцати лет и имеют миллионы поклонников среди любителей тяжелой музыки. В последний раз Arch Enemy были в Украине в 2014-ом, сообщила пресс-служба фестиваля.

Несмотря на то, что “Файне Мiсто” – в первую очередь рок-фестиваль, в этом году организаторы решили сделать лайн-ап максимально разнообразным.

Группа Arch Enemy Пресс-служба фестиваля

"Видели в социальных сетях возмущения о том, что мы “спопсились” и в нашем лайн-апе много слишком форматных артистов. Что же, любители хорошего тяжеляка, держите подарок!" – отметили организаторы.

"Основная музыкальная философия не изменилась за эти двадцать с лишним лет музыкальной деятельности. Мы тщательно составляем песни и следим за каждой мелодией из тех сотен, что звучат в наших гитарах", – подчеркнул в свою очередь создатель группы Майкл Эмотт.

Группа Arch Enemy Пресс-служба фестиваля

Сейчас в группе поет Алисса Уайт-Глаз. Бывшая вокалистка Анджела Госсов занимается менеджментом группы, Остальные участники утверждают, что как у истинной немки, у нее это получается идеально.

Отметим, “Файне мiсто” – один из немногих украинских фестивалей, который уже практически раскрыл все карты.

"В отличие от многих фестивалей мы решили не томить людей и уже объявили практически весь список артистов. Но есть еще несколько громких и неожиданных имен, которые наверняка не оставят вас безразличными", — интригуют организаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была объявлена первая двадцатка участников фестиваля "Файне Місто-2019". Среди уже известных хейдлайнеров, помимо Arch Enemy, группы Kadebostany, Powerwolf, Eluveitie и другие.

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