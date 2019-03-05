"Заколдованное фото!" Николаев озадачил сеть редким снимком с Пугачевой

Российский певец и композитор Игорь Николаев поделился архивным снимком, на котором запечатлен с примадонной Аллой Пугачевой и другими звездами российской эстрады.

Так, фото он опубликовал на своей странице в Instagram. В публикации Николаев отметил, что кадр сделан в Москве 35 лет назад, в марте 1984 года.

"Первое воскресенье весны. 35 лет назад. Идем пешком с улицы Горького через Красную площадь в ГЦКЗ "Россия" играть сольный концерт Аллы Пугачевой! Концерт, помню, отыграли весело. На фото узнал себя с трудом", – написал композитор, который в то время играл в ансамбле примадонны.

Пользователи сети были удивлены раритетным снимком, а также отметили, что с трудом узнали знаменитую Пугачеву на кадре, как и самого Николаева. К слову, некоторые так и не сумели отыскать на фото примадонну.

"Заколдованное фото, и правда, все трудноузнаваемы. Не могу узнать Аллу", – прокомментировали фолловеры.

"На Пугачеву похожи сразу две женщины. Кто из них примадонна?" – добавили комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, комик и пародист Максим Галкин, супруг Аллы Пугачевой, показал видео с традиционного праздника их семьи – первого воскресенья весны. Он показал, как вместе с друзьями пьет водку и тут же добавил, что теперь все решат, что он спивается.

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