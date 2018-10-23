''Я ухожу, а шоу продолжается'': появилось трогательное видео в память о Поплавской

Участники юмористической студии "Дизель Шоу" опубликовали в соцсети трогательные видео с воспоминаниями о погибшей в ДТП коллеге, актрисе Марине Поплавской.

На странице "Дизель Шоу" в Instagram за последние несколько дней опубликовали первую и вторую часть ролика с эпизодами интервью и цитатами юмористки.

"В дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене, - пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина - Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагически и нелепо", - отметили авторы в описании.

Трогательные ролики показывают зрителю нарезки цитат и шуток Поплавской, среди которых также звучат планы артистки относительно ее участия в "Дизель Шоу".

"У меня личная цель - это 15-летие "Дизель Шоу", встретиться со всеми вместе, потом я собираю чемодан и ухожу, а шоу продолжается", - с улыбкой отметила в одном из эпизодов ролика юмористка.

Напомним, что в субботу, 20 октября участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выживший актер ''Дизель Шоу'' рассказал о героизме Марины Поплавской.