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''Я ухожу, а шоу продолжается'': появилось трогательное видео в память о Поплавской

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Участники юмористической студии "Дизель Шоу" опубликовали в соцсети трогательные видео с воспоминаниями о погибшей в ДТП коллеге, актрисе Марине Поплавской.

На странице "Дизель Шоу" в Instagram за последние несколько дней опубликовали первую и вторую часть ролика с эпизодами интервью и цитатами юмористки.

"В дом к каждому, кто хоть раз улыбнулся, глядя на нее на экране или на сцене, - пришла большая беда. Из жизни ушла яркая звезда юмористического жанра, учительница, человек с большой буквы, верная подруга, красивая женщина - Марина Поплавская. Ее жизнь оборвалась трагически и нелепо", - отметили авторы в описании.

Трогательные ролики показывают зрителю нарезки цитат и шуток Поплавской, среди которых также звучат планы артистки относительно ее участия в "Дизель Шоу".

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Накануне трагедии: звезда "Дизель Шоу" показала видео из Львова

"У меня личная цель - это 15-летие "Дизель Шоу", встретиться со всеми вместе, потом я собираю чемодан и ухожу, а шоу продолжается", - с улыбкой отметила в одном из эпизодов ролика юмористка.

II. Учора в домівку до кожного, хто хоч раз посміхнувся, дивлячись на неї на екрані чи на сцені, - прийшла велика біда. З життя пішла яскрава зірка гумористичного жанру, вчителька, людина з великої літери, вірна подруга, гарна жінка - Марина Поплавська. Її життя обірвалося трагічно й безглуздо. #дизельстудіо #дизельшоу #маринапоплавская #маринафранцівна #поплавска

Публикация от Дизель Студио (@dizelstudio)

Напомним, что в субботу, 20 октября участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. Автобус комиков выехал в ночной рейс на Киев лишь с одним водителем, из-за чего полиция не исключает версию, что он уснул за рулем. В целом же, причина аварии выясняется.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, выживший актер ''Дизель Шоу'' рассказал о героизме Марины Поплавской.

Персона
Марина Поплавская
Место
Украина
Объекты
соцсетиInstagramвидеоДизель ШоуДТП
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General Vlasov
General Vlasov
Окей, сколько можно распускать слюней и размазывать слез по поводу аварии, где пострадавшая сидела рядом и развлекала водилу чтобы он не заснул... ну и какой результат? Возможно она и явилась невольной виновницей аварии. Она что страну защишала? У нас на фронте с оружием в руках регулярно гибнут молодые парни и девчонки защищая нашу с вами родину от фашистов и им никто не поет таких дифферамбов. Может ей еще звезду героя дать? Хватит пропагандировать непонятно что!
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