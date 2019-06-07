"Время и Стекло" поразили фанов новым треком: сеть в восторге

Группа "Время и Стекло", солистка которого Надя Дорофеева на днях восхитила сеть пикантным фото, анонсировала выход нового альбома и поделилась с поклонниками новым треком - "VISLOVO".

"VISLOVO" открывает новый альбом группы, который станет для музыкантов четвертым по счету. Песню разместили на официальной странице "Время и Стекло" в Youtube.

Группа "Время и Стекло" Пресс-служба

В трек-лист вошло 14 песен, в том числе хиты "Дим", "Е,Бой" и "Песня про лицо". Основной релиз пластинки состоится 5 июля.

Меньше чем за сутки ролик на Youtube посмотрели десятки тысяч людей.

"Вау, просто бесподобно", "Самая лучшая группа.Это будет хит", "Время и Стекло" как всегда на высоте", "О Боже, как это прекрасно. Вы лучшие", - комментируют песню поклонники группы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, "Время и Стекло" произвели фурор в сети украиноязычной песней. Так, участники бэнда Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) восхитили аудиторию композицией нового формата, который ранее не был характерным для группы.

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