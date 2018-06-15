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Ведущая "Орла и решки" завела роман с ЭлджееР

1.3тЧитать новость на украинском

27-летняя ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева завела роман с известным исполнителем. Избранником девушки стал 23-летний хип-хоп музыкант Элджей (Алексей Узенюк).

Слухи об их отношениях появились в мае, однако только сейчас влюбленные подтвердили, что встречаются.

Настя Ивлеева и Элджей

Фото: instagram.com/_agentgirl

Оба опубликовали в Instagram совместное фото, на котором Ивлеева обнимает Элджея. Судя по всему, пара сейчас находится в отпуске.

Недавно Элджей представил новую песню "360": на обложке сингла красуется Ивлеева.

Настя Ивлеева на обложке

Фото: instagram.com/sayonaraboy

Новости
Ведущая "Орел и Решка" рассказала, от кого унаследовала "такие бедра"

В прошлом Настя Ивлеева встречалась с певцом Олегом Майами, бывшим участником "Дома-2". Они расстались, когда она стала ведущей "Орла и Решки".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Натали Неведрова рассказала о последствиях ухода из "Орла и Решки".

Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
Объект
шоу "Орел и Решка"
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