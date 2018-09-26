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В Украине выступит новая звезда Британии Том Греннан

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Молодой певец и музыкант Том Греннан, названный восходящей звездой в кулуарах британской музыки, впервые выступит в Украине.

Летом 2018 года он выпустил свой дебютный альбом "Lightning Matches", который тут же попал в топ-5 чарта Великобритании. Теперь артист везет пластинку украинскому слушателю. Концерт состоится в Киеве 1 декабря в клубе Caribbean Club.

До успеха Том Греннан и его жизнь были похожи на полиэтиленовый пакет, который кидает по ветру. Он занимался футболом и уже был готов уезжать играть за небольшую команду в США, но внезапно отказался и пошел учиться на актера, после этого даже успел поработать баристой.

Когда на одной из местных вечеринок он сыграл короткую, но довольно известную песню The Kooks – "Seaside", друзья Греннана остались в приятном шоке и настояли на музыкальном прогрессе исполнителя.

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Сегодня The Independent сравнивает 23-летнего музыканта с актером Джеймсом Дином, но называет "бунтарем с причиной". Ведущие британские издания нахваливают его первую полноформатную работу, а к сотрудничеству музыканта приглашают британские электронщики Chase & Status и рэпер Bugzy Malone.

В Украине выступит новая звезда Британии Том Греннан

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы Years & Years привезут в Украину один из лучших поп-альбомов года.

Место
УкраинаКиев
Объекты
музыкаконцерт
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