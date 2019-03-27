В сеть слили яркие спойлеры нового клипа Rammstein

В четверг, 28 марта, немецкие индастриал-металлисты Rammstein выпустят первый сингл Deutschland из нового студийного альбома, релиз которого ожидается уже в апреле этого года.

За день до выхода сингла в сеть слили шесть коротких видеоспойлеров с кадрами клипа, а также его обложку. OBOZREVATEL собрал все, что известно о грядущих альбоме и сингле группы.

Фото: reddit.com

В начале недели на страницах Reddit кипели споры вокруг фотографии, которую назвали обложкой грядущего сингла Deutschland. Изображение с чернокожей девушкой в рыцарских доспехах назвали фейковым.

Уже во вторник, 26 марта, на официальном канале Rammstein в YouTube появился первый тизер сингла. На коротком видео участники группы предстали в образах евреев-заключенных концлагерей на виселице.

Оценив ролик, некоторые фаны Rammstein подчеркнули расхождение между темами концлагерей и женщиной в доспехах. По их мнению, видео лишь подтвердило, что "обложка сингла" является фейком.

Однако вскоре в сети всплыли шесть коротких видеоспойлеров, на которых также появляется вышеупомянутая девушка. На видео она появляется в разных образах, в том числе и с головой вокалиста Тилля Линдеманна в руках.

Фото: reddit.com

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", седьмой альбом группы может стать одноименным (получит название Rammstein). Эта версия появилась после того, как в сеть слили фото, якобы скрин с админки торговой площадки Amazon, на котором упоминаются альбом группы с названием Rammstein и сингл Deutschland.

Последний на данный момент, свой шестой студийный альбом Liebe Ist Fur Alle Da, группа выпустила осенью 2009 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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