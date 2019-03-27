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В сеть слили яркие спойлеры нового клипа Rammstein

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В четверг, 28 марта, немецкие индастриал-металлисты Rammstein выпустят первый сингл Deutschland из нового студийного альбома, релиз которого ожидается уже в апреле этого года.

За день до выхода сингла в сеть слили шесть коротких видеоспойлеров с кадрами клипа, а также его обложку. OBOZREVATEL собрал все, что известно о грядущих альбоме и сингле группы.

В сеть слили яркие спойлеры нового клипа Rammstein

Фото: reddit.com

В начале недели на страницах Reddit кипели споры вокруг фотографии, которую назвали обложкой грядущего сингла Deutschland. Изображение с чернокожей девушкой в рыцарских доспехах назвали фейковым.

Уже во вторник, 26 марта, на официальном канале Rammstein в YouTube появился первый тизер сингла. На коротком видео участники группы предстали в образах евреев-заключенных концлагерей на виселице.

Оценив ролик, некоторые фаны Rammstein подчеркнули расхождение между темами концлагерей и женщиной в доспехах. По их мнению, видео лишь подтвердило, что "обложка сингла" является фейком.

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Однако вскоре в сети всплыли шесть коротких видеоспойлеров, на которых также появляется вышеупомянутая девушка. На видео она появляется в разных образах, в том числе и с головой вокалиста Тилля Линдеманна в руках.

В сеть слили яркие спойлеры нового клипа Rammstein

Фото: reddit.com

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", седьмой альбом группы может стать одноименным (получит название Rammstein). Эта версия появилась после того, как в сеть слили фото, якобы скрин с админки торговой площадки Amazon, на котором упоминаются альбом группы с названием Rammstein и сингл Deutschland.

В сеть слили яркие спойлеры нового клипа Rammstein

Последний на данный момент, свой шестой студийный альбом Liebe Ist Fur Alle Da, группа выпустила осенью 2009 года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, 12 треков канадского рэпера Дрейка в 2018 году попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом музыкант побил рекорд культовых британцев The Beatles, которые в 1964 году занимали места в этой же десятке с 11 песнями.

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Персона
Рамштайн Rammstein
Теги
видеоклип
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