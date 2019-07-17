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"Уже хотели развестись": Тодоренко и Топалов рассказали о страстях в семье

3.1т Читать материал на украинском

Украинская певица, телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов дали первое интервью после свадьбы.

Торжество произошло в Италии, в кругу родных и друзей. Новоиспеченная жена призналась, что семья у них очень эмоциональная, и только юмор помогает им сгладить негатив. Об этом телеведущая рассказала в интервью для журнала ОК!

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов

ok-magazine.ru

"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина", - сделала паузу Тодоренко. "Посылаю тебя куда подальше и иду своим", - продолжил Влад. "Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", - отметила девушка.

Они поженились в Италии

Они поженились в Италии

ok-magazine.ru

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов

ok-magazine.ru

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Певица добавила, что чувство юмора их во многом спасает. "Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир", - отметила телеведущая.

У пары есть маленький сын

У пары есть маленький сын

ok-magazine.ru

Она также рассказала, как им удается уберечь отношения от бытовой рутины. Муж освободил ее от домашних обязанностей, предоставив возможность заниматься ребенком и любимым делом.

"Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", — рассказала Регина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Место
Италия
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