"Уже хотели развестись": Тодоренко и Топалов рассказали о страстях в семье

Украинская певица, телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов дали первое интервью после свадьбы.

Торжество произошло в Италии, в кругу родных и друзей. Новоиспеченная жена призналась, что семья у них очень эмоциональная, и только юмор помогает им сгладить негатив. Об этом телеведущая рассказала в интервью для журнала ОК!

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов ok-magazine.ru

"У нас кипят такие итальянские страсти, что мы уже несколько раз за эти полгода хотели развестись. Но у меня лично есть формула, которой мне хотелось бы придерживаться в семейных отношениях. Ты, мужчина, указываешь нам путь, а я, женщина", - сделала паузу Тодоренко. "Посылаю тебя куда подальше и иду своим", - продолжил Влад. "Нет, собираю нам рюкзак в это путешествие! Для меня так", - отметила девушка.

Они поженились в Италии ok-magazine.ru

Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов ok-magazine.ru

Певица добавила, что чувство юмора их во многом спасает. "Чувство юмора вообще спасает жизнь. Говорят, красота спасет мир. Нет, чувство юмора спасет мир", - отметила телеведущая.

У пары есть маленький сын ok-magazine.ru

Она также рассказала, как им удается уберечь отношения от бытовой рутины. Муж освободил ее от домашних обязанностей, предоставив возможность заниматься ребенком и любимым делом.

"Я очень благодарна Владиславу Михайловичу за то, что он смирился с моим несовершенством и немножко облегчил мне жизнь: нанял людей, которые мне помогают в воспитании ребенка и ведении домашних дел", — рассказала Регина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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