"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее всполошила сеть "криком души" о своем расставании с мужем-изменщиком, отличилась дерзкой выходкой в мусульманской стране ОАЭ.

Так, артистка сфотографировалась возле отеля в Дубае, позируя в легком комбинезоне без белья. Пикантный снимок опубликован на Instagram-странице Каролины.

Пользователи сети активно отреагировали на фото, их мнения разделились. Многие высказали Лорак комплименты по поводу образа и внешности, другие же, увидев что артистка фотографируется без белья в мусульманской стране, резко высказались и попросили ее уважать традиции мусульман.

"Обычаи страны, где находишься, надо уважать, а не соски выставлять. Все же это не Россия", – возмутились фолловеры.

"С каждым днем все хорошеете, как у вас это получается?" – похвалили звезду фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!