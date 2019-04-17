"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее всполошила сеть "криком души" о своем расставании с мужем-изменщиком, отличилась дерзкой выходкой в мусульманской стране ОАЭ.
Так, артистка сфотографировалась возле отеля в Дубае, позируя в легком комбинезоне без белья. Пикантный снимок опубликован на Instagram-странице Каролины.
Пользователи сети активно отреагировали на фото, их мнения разделились. Многие высказали Лорак комплименты по поводу образа и внешности, другие же, увидев что артистка фотографируется без белья в мусульманской стране, резко высказались и попросили ее уважать традиции мусульман.
"Обычаи страны, где находишься, надо уважать, а не соски выставлять. Все же это не Россия", – возмутились фолловеры.
"С каждым днем все хорошеете, как у вас это получается?" – похвалили звезду фанаты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода остается с матерью.
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