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"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

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Украинская певица Ани Лорак, которая ранее всполошила сеть "криком души" о своем расставании с мужем-изменщиком, отличилась дерзкой выходкой в мусульманской стране ОАЭ.

Так, артистка сфотографировалась возле отеля в Дубае, позируя в легком комбинезоне без белья. Пикантный снимок опубликован на Instagram-странице Каролины.

Пользователи сети активно отреагировали на фото, их мнения разделились. Многие высказали Лорак комплименты по поводу образа и внешности, другие же, увидев что артистка фотографируется без белья в мусульманской стране, резко высказались и попросили ее уважать традиции мусульман.

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"Обычаи страны, где находишься, надо уважать, а не соски выставлять. Все же это не Россия", – возмутились фолловеры.

"С каждым днем все хорошеете, как у вас это получается?" – похвалили звезду фанаты.

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

"Уважай традиции страны!" Лорак вызвала споры из-за снимка без белья в мусульманской стране

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ани Лорак
Теги
новостишоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Дайте угадаю... хранителями традиций мусульманских ценностей, являются исключительно украинские падриоты.
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