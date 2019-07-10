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Умерла звезда "Люди в черном": что известно

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Американский актер Рип Торн, снявшийся в культовой трилогии "Люди в черном", умер на 89 году жизни.

Об этом в среду сообщил новостной портал Newsbell, ссылаясь на заявление родственников киноактера.

Причину смерти актера пока не сообщают. Известно, что Торн умер в своем доме в округе Личфилд, штат Коннектикут, США.

Рип Торн, "Люди в черном"

Рип Торн, "Люди в черном"

Men in Black Wiki

Рип Торн родился в феврале 1931 года в штате Техас. Его кинодебют состоялся в 1956 году, когда он сыграл небольшую роль в фильме режиссера Элиа Казана "Куколка".

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За свою карьеру Торн сыграл в более сотни художественных кинокартин. Наибольшую популярность ему принесла роль агента Z в фильме "Люди в черном".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США умер молодой актер и танцор, звезда Disney и Marvel Камерон Бойс. Ему было всего 20 лет.

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Место
США
Тег
Люди в черном
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