Украинская певица впечатлила мистическим видео

Украинская певица Христина Соловий презентовала клип на песню "Любий друг" из нового альбома, впечатлив многочисленных поклонников.

Видео сняли по мотивам легендарного сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча (чтобы посмотреть атмосферный ролик, проскролльте до конца страницы).

"Христина Соловей представляет клип-дежавю на ленту Дэвида Линча "Твин Пикс". Сова, лисы, родственные души и красная комната "Твин Пикс" в новом клипе Христины Соловий "Милый друг". Видео сняли в мае в Киеве. Реализовал замысел воспроизвести "Твин Пикс" режиссер Юрий Радковский, а партнером Христины и главным героем клипа стал известный канадский режиссер, продюсер и актер Истан Розумный", – сказано в описании.

По словам Радковского, сюжетная история клипа очень проста – была история взрослых людей, которые с детства прожили в гармонии. Затем началась ветвь с героями, которых сыграли Соловий и Розумный.

Клип "Любий друг" Кадр из видео

"Таинственная атмосфера "Твин Пикс" Дэвида Линча вдохновила меня еще при создании песни, в ее звучании и нашла свое логическое продолжение в визуализации. Родство душ и их существование в различных пространстве – тема, которая всегда меня волновала. Я уверена, что эта история срезонирует во многих душах. Мы не всегда можем объяснить ту странную связь, возникающую между разными, на первый взгляд людьми. Ищем этому объяснение, анализируем, обращаемся к психологам. Существуют мечтатели, которые верят, что мы проживаем не одну жизнь и есть шанс встретить свою родственную душу", – объяснила певица.

В описании к клипу уточняется, что Соловий является активисткой движения защиты животных, и для того чтобы снова привлечь внимание общества к проблеме, взяла на съемки длиннохвостую сову по имени Миднайт, двух лисиц Никси и щенка Рудольфа.

Кадр из клипа "Любий друг" скриншот

Поклонники остались под впечатлением от ролика, напоминавшего загадочный сериал Линча. "Шикарный и интересный клип, который стоит миллионов просмотров", "Просто прекрасно. Украинский язык наш невероятен", "Вау! Отличная идея соединить "Твин Пикс" и такую чудесную песню", – восхитились в комментариях.

Христина Соловий – "Любий друг"

"Твин Пикс": момент с входом в красную комнату

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Христина Соловий записала кавер на песню "Холодно" группы "Океан Ельзи", который стал саундтреком к историческому фильму "Круты 1918".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!