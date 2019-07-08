У Пугачевой рассказали о концерте в Украине: что известно

Ранее в СМИ сообщили, что российская примадонна Алла Пугачева собралась с концертом в Украину. У артистки прокомментировали слухи.

Так, концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ближайшим временем посещать Украину артистка не планирует, но в страну вскоре приедет дочка примадонны Кристина Орбакайте. Об этом пишет URA.RU.

Сообщалось, что примадонна примет участие в фестивале латвийской артистки Лаймы Вайкуле в Одессе в августе-2019. Якобы Пугачева выступит на сцене в качестве тайного гостя. Слухи подогревались и тем, что артистка тесно дружит с Лаймой уже много лет.

Алла Пугачева Факты

"Нет, у нас нет в планах такого на ближайшее время", – заявила Чупракова.

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Она также отметила, что на сцене фестиваля Вайкуле в Одессе якобы выступит дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Организаторы фестиваля, в свою очередь, на прокомментировали эту информацию официально.

Пугачева якобы собралась в Украину Facebook

Фестиваль Лаймы Вайкуле LAIMA RENDEZVOUS ODESSA будет проходить с 8 по 10 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело об административном нарушении.

Примечательно, что вскоре сама Алла отреагировала на скандал.

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