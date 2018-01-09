Тодоренко закрутила роман с известным российским певцом

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая официально покинула шоу "Орел и Решка" и переехала в Соединенные Штаты Америки, закрутила роман с российским певцом Владом Топаловым.

Об этом она рассказала в интервью изданию "СтарХит".

"В минувшем году состоялся мой театральный дебют, благодаря которому я обрела любимого мужчину. Режиссер спектакля "Заложи жену в ломбард" Сергей Рост утвердил нас с Владом Топаловым на главные роли. Я так радовалась, когда получила предложение. Но даже не предполагала, как оно перевернет мою жизнь", - откровенно призналась знаменитость.

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Регина Тодоренко и Влад Топалов СтарХит

Влад Топалов — российский певец, экс-солист группы "Smash!!".

Напомним, ранее Тодоренко призналась, что рассталась с женихом Никитой Трякиным. Переехав в США, она сообщила своим поклонникам, что влюбилась.

Как сообщал "Обозреватель", в Лос-Анджелесе Регина живет с фотографом Олегом Богданом.