"Телетриумф-2018": объявлены лауреаты

В среду, 25 апреля, в Киеве прошло вручение телевизионной премии "Телетриумф".

Лауреатов определили в 73 номинациях, а также были вручены две дополнительные статуэтки - "За вклад в развитие отрасли" и "Открытие года". Полный перечень победителей публикует "Детектор Медиа".

1. Утренняя/дневная информационно-развлекательная программа "Завтрак с 1+1", канал "1+1".

2. Ведущий/ведущая утренней/дневной информационно-развлекательной программы Руслан Сеничкин - "Завтрак с 1+1", канал "1+1".

3. Тематическая развлекательная программа формата lifestyle: "ЛавЛавCar", канал ТЕТ.

4. Ведущий/ведущая тематической развлекательной программы формата lifestyle: Николай Тищенко - "Ревизор с Тищенко", Новый канал.

5. Музыкальная программа/концерт/церемония: Телеверсия концерта Дмитрия Монатика в киевском Дворце Спорта "Витамин D", канал "1+1".

6. Ведущий/ведущая музыкальной программы, концерта/церемонии Сергей Притула - Национальный отбор на "Евровидение", канал СТБ.

7. Режиссер-постановщик развлекательной программы-шоу, юмористической программы, музыкальной программы, концерта, церемонии Андрей Музыка - "Танцы со звездами", канал "1+1".

8. Ведущий/ведущая юмористической программы/шоу Сергей Притула - "Вар'яти", Новый канал.

Сергей Притула Детектор медиа

9. Развлекательная программа для детей и подростков "Мир ждет открытия", канал "Плюсплюс".

10. Режиссер-постановщик утренней/дневной программы: Дарья Качковская - "Завтрак с 1+1", канал "1+1".

11. Музыкальное оформление, саунддизайн фильма, сериала, программы: "Слуга народа. От любви до импичмента", студия "Квартал 95", канал "1+1".

12. Оператор-постановщик музыкальной программы-концерта, церемонии, форматных программ: Александр Кубрицький - "Топ-модель по-украински", Новый канал.

13. Художник-постановщик шоу, концерта, церемонии: Владимир Кошевой - "Голос країни", канал "1+1".

14. Спортивная программа/шоу "ПроФутбол", канал "2+2".

15. Ведущий/ведущая спортивной программы: Игорь Цыганик - "Профутбол", канал "2+2".

16. Спортивный комментатор: Виктор Вацко - Матч Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер-Наполи", телеканал "Футбол".

17. Эфирное промо/промокампания: Invictus Games, телеканал СТБ.

18. Промо-стиль канала (эфир): "Новогодние ID's. Мы многогранны", канал "Украина".

19. Промокампания 360 (эфир и другие медиа) Музей новостей "1+1".

20. Специальный проект для среды digital (видеоблог, дневник, социальные медиа, ролик для YouTube): "Наследие", Film.ua.

21. Дизайн программы: "Дети победы", канал "1+1".

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22. Специальный проект вживую (марафон, стрим и др.): Марафон "Взрыв автомобиля в центре Киева", канал "112 Украина".

23. Инновации в производстве видеоконтента 360, VR, AR и т.д.: "Моя страна. Прекрасная и независимая", канал" 1+1 ".

24. Телевизионный логотип: "Все буде смачно", СТБ.

25. Дизайн студии ТВ-программы/шоу "Вечерний Киев", студия "Квартал 95", канал "1+1".

26. Мобильное приложение ТВ-канала/программы/фильма/сериала/телепроекта "Телепортал", Star Light Digital, канал СТБ.

27. Сайт программы/канала "Райское место", канал "Украина".

28. Режиссер промо-ролика/ID канала/программы и т.д. Алексей Игнатьев - "1+1. Празднуем вместе", канал" 1+1 ".

29. Режиссер монтажа промо-ролика/ID канала/программы и т.д.: Николай Богдан, Invictus Games, канал СТБ.

30. Оператор промо-ролика/ID канала: Юрий Король, Invictus Games, канал СТБ.

31. Социальный промопроект канала: Invictus Games, канал СТБ.

32. Национальная информационная/новостная программа ТСН, канал "1+1".

33. Информационно-аналитическая программа "ТСН. Тиждень", канал" 1+1 ".

34. Программа журналистских расследований "Гроші", канал "1+1".

35. Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир): Наталья Мосейчук - ТСН, канал "1+1".

36. Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы: Алла Мазур - "ТСН. Тиждень", канал" 1+1 ".

Алла Мазур МедиаНяня

37. Ведущий/ведущая программы журналистских расследований Александр Дубинский - "Гроші", "1+1".

38. Общественно-социальное/политическое ток-шоу "Страсти по ревизору-5", Новый канал.

39. Ведущий/ведущая ток-шоу Сергей Притула - "Страсти по ревизору-5", Новый канал.

40. Документальный фильм/сериал/проект: "Україна. Повернення своєї історії-2", канал "1+1".

41. Продюсер/продюсерская группа документального фильма, сериала, проекта: Аким Галимов - "Україна. Повернення своєї історії-2", канал "1+1".

42. Репортаж (национальный эфир): "Высота", ТСН, канал "1+1".

43. Репортер (национальный эфир) Александр Загородний, репортаж "Бой в промзоне", ТСН, канал "1+1".

44. Репортаж (региональный эфир): "Судьбы. Дети системы", канал TV5 (Запорожье).

45. Репортер (региональный эфир): Евгения Мельник - "Донбасс сегодня", канал TV5 (Запорожье).

46. ​​Интервьюер: Екатерина Осадчая - "Светская жизнь с Екатериной Осадчей", ООО "Файнл палач медиа", канал "1+1".

47. Оператор новостей/телевизионных репортажей Богдан Кутепов - "Валькирия. История россиянки, которая воюет за Украину", "Громадське телебачення".

48. Актер телевизионного фильма/сериала: Станислав Боклан - "Маэстро", Star Media.

49. Актриса телевизионного фильма/сериала: Елена Кравец - "Слуга народа. От любви до импичмента", студия "Квартал 95", канал "1+1".

50. Режиссер-постановщик телефильма (до 4 серий): Тарас Дударь - "Дом на холодном ключе", канал "Украина".

51. Режиссер-постановщик сериала Ольга Ряшина - "Мата Хари", Star Media.

52. Режиссер документального фильма/сериала/проекта: Сергей Сотниченко - "Дети победы", канал "1+1".

53. Сценарист/сценарная группа телевизионного фильма/сериала: "Слуга народа. От любви до импичмента", студий "Квартал 95", канал "1+1".

54. Оператор телефильма/мини-сериала (до 4 серий): Игорь Иванов - "Век Якова", канал "1+1".

55. Оператор документального фильма/сериала/проекта: Виталий Панасюк - "Дети победы", "1+1".

56. Оператор телесериала Антон Фурса - "Нюхач-3", Film.ua.

Телетриумф Детектор медиа

57. Художник-постановщик фильма/сериала: Сергей Бржестовский - "Век Якова", канал "1+1".

58. Художник по костюмам/стилист Ольга Слонь - "Танці з зірками", канал "1+1".

59. Документальный фильм/сериал/проект (региональный эфир): "На краю мира: Авдеевка", канал TV5 (Запорожье).

60. Программа любого формата (региональный эфир): "Велотревел", канал TV5 (Запорожье).

61. Региональная информационная/новостная программа "Донбасс сегодня", канал TV5 (Запорожье).

62. Ведущий/ведущая информационной программы (региональный эфир) Андрей Богданович - "Неделя. Итоги", канал TV5 (Запорожье).

63. Телевизионный фильм/мини-сериал (до 4 серий): "Век Якова", канал "1 + 1".

64. Телевизионный сериал (17 серий и более): "Слуга народа. От любви до импичмента", студия "Квартал 95", "1+1".

65. Докудрама, скриптед-реалити "Дети победы", "1+1".

66. Украинский формат - сериал "Слуга народа. От любви до импичмента", студия "Квартал 95", канал "1+1".

"Слуга народа" ТСН

67. Украинский формат развлекательной телепрограммы/шоу "Орел и Решка. Перезагрузка ", выпуск "Майами", Teen Spirit Production.

68. Ведущая/ведущий развлекательного форматного шоу: Юрий Горбунов - "Танці з зірками", канал "1+1".

69. Продюсер/продюсерская группа телевизионного фильма, сериала, докудрамы, скриптед-реалити: Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко - "Слуга народа. От любви до импичмента", студия "Квартал 95", канал "1+1".

70. Продюсер/продюсерская группа телепрограммы Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк - "Танці з зірками", канал "1+1".

71. Развлекательное форматное шоу "Танці з зірками", канал "1 + 1".

72. Телевизионный сериал (4 - 16 серий): "Мата Хари", Star Media.

73. Лучшая юмористическая программа/шоу "Вечерний квартал", студия "Квартал 95", канал "1+1".

Специальный приз за личный вклад в развитие отрасли от организаторов "Телетриумф" - программный директор канала СТБ Сергей Назаров, посмертно.

Открытие года - Национальный отбор на "Евровидение", СТБ.

Отметим, что в этом году национальная телевизионная премия "Телетриумф" расширила количество номинаций и ликвидировала разделение на национальный и региональный конкурсы. Номинантов оценивали представители шести профессиональных гильдий, на которые поделили членов Украинской телевизионной академии.

"Телетриумф" - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были объявлены номинанты возрожденной премии "Золотая Жар-птица".