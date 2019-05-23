Свадьба Потапа и Насти: выяснилось тайное место звездной гулянки

23 мая украинские звезды — шоумен Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских (NK) тайно поженились. Артисты всячески скрывали детали торжества, в том числе и место проведения праздника. Подробности о свадьбе читайте здесь.
Ранее в СМИ появился ролик, в котором поверхностно рассказали о том, что свадьба состоится в фешенебельном загородном ресторане неподалеку от Киева, но его название держали в секрете. OBOZREVATEL удалось выяснить, что "музыкальная свадьба года" пройдет в заведении Fabius ("Фабиус"). Ролик о ресторане, а также свадебное видео Потапа и Насти смотрите в конце материала.
MOZGI Ent.
Свадьба Потапа и Насти Каменских
Так, снимки банкетного зала ресторана, размещенные на официальном сайте заведения, очень напоминают те, которые ранее были показаны в ролике – интерьер и оформление также идентичны.
OBOZREVATEL позвонил в ресторан, представившись клиентами, и в заведении фактически подтвердили, что именно "Фабиус" является местом проведения свадьбы. Администратор отметил, что именно в этот день ресторан закрыт, так как у них проходит банкет. После прямого вопроса о Потапе и Насте связь сразу же оборвалась.
Ресторан, который ранее показали в ролике о свадьбе
ТСН
Ресторан "Фабиус"
Сайт заведения
Ресторан "Фабиус"
Сайт заведения
Ресторан "Фабиус"
Сайт заведения
Ресторан "Фабиус"
Сайт заведения
Ресторан "Фабиус"
Сайт заведения
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая запланирована на 23 мая.
Каменских и Потапа уже начали массово поздравлять в сети с грядущей свадьбой.
На церемонии 23 мая будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая может стать свидетельницей.
Певица прокомментировала слухи о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем неоднократно говорила во многих официальных интервью.
Менеджмент Каменских в свою очередь заверил, что артисты сделают заявление, если будет повод, а пока информация о свадьбе — просто слухи.
Позже Каменских поделилась планами на лето, однако поклонники были возмущены, что она ничего не сказала о свадьбе.
Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!