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Свадьба Потапа и Насти: выяснилось тайное место звездной гулянки

8.1тЧитать материал на украинском

23 мая украинские звезды — шоумен Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских (NK) тайно поженились. Артисты всячески скрывали детали торжества, в том числе и место проведения праздника. Подробности о свадьбе читайте здесь.

Ранее в СМИ появился ролик, в котором поверхностно рассказали о том, что свадьба состоится в фешенебельном загородном ресторане неподалеку от Киева, но его название держали в секрете. OBOZREVATEL удалось выяснить, что "музыкальная свадьба года" пройдет в заведении Fabius ("Фабиус"). Ролик о ресторане, а также свадебное видео Потапа и Насти смотрите в конце материала.

MOZGI Ent.

MOZGI Ent.

Свадьба Потапа и Насти Каменских

Так, снимки банкетного зала ресторана, размещенные на официальном сайте заведения, очень напоминают те, которые ранее были показаны в ролике – интерьер и оформление также идентичны.

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OBOZREVATEL позвонил в ресторан, представившись клиентами, и в заведении фактически подтвердили, что именно "Фабиус" является местом проведения свадьбы. Администратор отметил, что именно в этот день ресторан закрыт, так как у них проходит банкет. После прямого вопроса о Потапе и Насте связь сразу же оборвалась.

Ресторан, который ранее показали в ролике о свадьбе

Ресторан, который ранее показали в ролике о свадьбе

ТСН

Ресторан "Фабиус"

Ресторан "Фабиус"

Сайт заведения

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"Сохраним это в секрете": всплыли новые детали свадьбы Каменских и Потапа
Ресторан "Фабиус"

Ресторан "Фабиус"

Сайт заведения

Ресторан "Фабиус"

Ресторан "Фабиус"

Сайт заведения

Ресторан "Фабиус"

Ресторан "Фабиус"

Сайт заведения

Ресторан "Фабиус"

Ресторан "Фабиус"

Сайт заведения

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не знаешь, кто муж Каменской? Читай в нашем Instagram!

Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Теги
свадьбашоу-бизнес
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