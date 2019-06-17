"Состояние тяжелое": появилась противоречивая информация про Бари Алибасова

В больнице НИИ имени Склифосовского опровергли выписку отравившегося средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова.

Более того, сотрудники справочной больницы, где с 4 июня находится Алибасов, удивились данной информации. Об этом сообщает КП.

"Нет, он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром — 36,8", — отметили в больнице.

Бари Алибасов instagram.com/group_nana_

А на вопрос, оперативно ли поступает информация о выписках пациентов, было сказано следующее:

"Да, оперативно. Вот я смотрю — он еще в токсикореанимации. Это сейчас. Новые сведения будут завтра утром, а все подробности — у лечащего врача".

Между тем, врачам разглашать информацию о состоянии больных запрещено — это могут сделать только родственники.

Также СМИ попытались связаться с супругой продюсера Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой он якобы сейчас находится где-то в Подмосковье, но безуспешно: с момента ЧП актриса ни разу не взяла трубку.

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