"Состояние тяжелое": появилась противоречивая информация про Бари Алибасова

В больнице НИИ имени Склифосовского опровергли выписку отравившегося средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова.
Более того, сотрудники справочной больницы, где с 4 июня находится Алибасов, удивились данной информации. Об этом сообщает КП.
"Нет, он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром — 36,8", — отметили в больнице.
Бари Алибасов
instagram.com/group_nana_
А на вопрос, оперативно ли поступает информация о выписках пациентов, было сказано следующее:
"Да, оперативно. Вот я смотрю — он еще в токсикореанимации. Это сейчас. Новые сведения будут завтра утром, а все подробности — у лечащего врача".
Между тем, врачам разглашать информацию о состоянии больных запрещено — это могут сделать только родственники.
Также СМИ попытались связаться с супругой продюсера Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой он якобы сейчас находится где-то в Подмосковье, но безуспешно: с момента ЧП актриса ни разу не взяла трубку.
Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе Бари! #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #бариалибасов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.
5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.
Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.
Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.
Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.
Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".
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