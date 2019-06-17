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"Состояние тяжелое": появилась противоречивая информация про Бари Алибасова

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В больнице НИИ имени Склифосовского опровергли выписку отравившегося средством "Крот" российского продюсера Бари Алибасова.

Более того, сотрудники справочной больницы, где с 4 июня находится Алибасов, удивились данной информации. Об этом сообщает КП.

"Нет, он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром — 36,8", — отметили в больнице.

Бари Алибасов

Бари Алибасов

instagram.com/group_nana_

А на вопрос, оперативно ли поступает информация о выписках пациентов, было сказано следующее:

"Да, оперативно. Вот я смотрю — он еще в токсикореанимации. Это сейчас. Новые сведения будут завтра утром, а все подробности — у лечащего врача".

Между тем, врачам разглашать информацию о состоянии больных запрещено — это могут сделать только родственники.

Также СМИ попытались связаться с супругой продюсера Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой он якобы сейчас находится где-то в Подмосковье, но безуспешно: с момента ЧП актриса ни разу не взяла трубку.

Сегодня, 11 июня музыкальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов, находящийся в НИИ имени Склифосовского наконец-то вышел из состояния медикаментозного сна. Участники группы "На-На" желают Бари скорейшего выздоровления! Впереди гастрольный тур и новая программа, которую мы посвящаем тебе Бари! #группанана #бариалибасов #алибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #нанаюбилей #бариалибасов

Допис, поширений Группа НАНА (@group_nana_)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алибасов отравился "Кротом" 4 июня. Он получил четвертую степень ожога желудка.

  • 5 июня СМИ распространили информацию, что он умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже появилось опровержение.

  • Позже появилась информация, что у Алибасова открылось внутреннее кровотечение, однако сын опроверг данные, уточнив, что действительно травма может привести к смерти.

  • Он также добавил, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

  • Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, из которого он вышел 11 июня.

  • Семья собирается подавать иск в суд на производителя "Крота".

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Персона
Бари Алибасов
Место
РоссияМосква
Теги
звездысплетни
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