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Скандальная Ольга Бузова угодила в ДТП с фурой: фото с места аварии

1.6тЧитать новость на украинском

Известная своим скандальным имиджем российская телеведущая Ольга Бузова угодила в ДТП с грузовиком.

Как сообщает портал Super, после ужина в своем ресторане знаменитость отправилась на съемки телевизионного проекта "Дом-2", однако по дороге ее внедорожник на небольшой скорости "догнала" фура.

Отмечается, что ДТП обошлось без жертв, так как грузовик двигался не быстро, Бузова отделалась лишь испугом и незначительными ушибами.

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В сети появились первые снимки с места инцидента - очевидцы аварии сняли телеведущую и водителя фуры, которые ожидают на проезжей части сотрудников полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров оправдал нападки Аллы Пугачевой на Ольгу Бузову.

Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
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