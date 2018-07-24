Скандальная Ольга Бузова угодила в ДТП с фурой: фото с места аварии

Известная своим скандальным имиджем российская телеведущая Ольга Бузова угодила в ДТП с грузовиком.

Как сообщает портал Super, после ужина в своем ресторане знаменитость отправилась на съемки телевизионного проекта "Дом-2", однако по дороге ее внедорожник на небольшой скорости "догнала" фура.

Отмечается, что ДТП обошлось без жертв, так как грузовик двигался не быстро, Бузова отделалась лишь испугом и незначительными ушибами.

В сети появились первые снимки с места инцидента - очевидцы аварии сняли телеведущую и водителя фуры, которые ожидают на проезжей части сотрудников полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров оправдал нападки Аллы Пугачевой на Ольгу Бузову.