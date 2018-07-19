Скандальная Лобода выступила для любимого певца Путина

Скандальная украинская певица Светлана Лобода (Loboda) спела на концерте-трибьюте для любимого артиста российского президента Владимира Путина Григория Лепса.

Так, мероприятие было организовано в московском СК "Олимпийский" по случаю дня рождения Лепса. Артисты, среди которых была и Лобода, пели знаменитые хиты певца. Короткое видео, которое подтверждает участие Светланы в концерте российского исполнителя опубликовано в Instagram (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Также сам Лепс разместил несколько фото в своем микроблоге, в том числе кадр из выступления украинки. О том, какую именно песню спела Лобода, пока не сообщается.

Выступление Светланы Лободы на концерте Лепса Instagram @gvleps

Помимо Лободы, поздравить Григория, которому исполнилось 56 лет, пришли и другие популярные артисты: Филипп Киркоров, Николай Басков, Тимати, украинская исполнительница Ани Лорак и прочие.

Публикация от ЖАРА | Музыкальный телеканал (@zharatv) 18 Июл 2018 в 11:42 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года украинская певица Светлана Лобода родила вторую дочь в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Светлана Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля Линдеманна используется "для отвода глаз".