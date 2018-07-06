"Сидеть с удочкой": Олег Винник рассказал о своей мечте

Известный украинский певец Олег Винник мечтает построить в Украине собственный дом в экостиле.

Об этом артист рассказал в интервью журналу "Отдохни", героем обложки которого стал на этой неделе.

"Я мечтаю построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него… Чтобы там можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Может это банально, но это моя мечта. Я смотрел какие-то участки, проекты, но не могу представить, что вот сейчас ввяжусь в стройку, думаю, время придет. А покупать готовый дом не хочу. Хочу построить, чтобы там было все так, как мне нравится, в экостиле. Даст Бог, все сложится", – поделился певец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник стал хедлайнером первого дня крупнейшего в Восточной Европе музыкального фестиваля Atlas Weekend, который стартовал 3 июля в Киеве.