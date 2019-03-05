Шипы, латекс, БДСМ: неожиданный участник Евровидения занял место MARUV

Вскоре после победы украинской исполнительницы MARUV на Национальном отборе на Евровидение-2019 букмекеры поместили ее имя на 4 строчку своих прогнозируемых рейтингов.

После скандала вокруг MARUV и Общественного телерадиовещателя Украина отказалась участвовать в конкурсе, и место певицы в рейтингах букмекеров неожиданно заняла довольно неординарная группа Hatari, которая представит на Евровидении Исландию (видео смотрите ниже).

Фото: eurovisionworld.com

Как пошутили пользователи сети, впечатление от номера Hatari такое, будто MARUV и рокеры Rammstein объединили свои усилия. Музыканты вышли на сцену с откровенным шоу: сплошь латекс, шипы и элементы БДСМ.

Особой атмосферы придает игра рычащего вокала солиста и совершенно противоположного ему, чистого голоса некой БДСМ-жрицы, которая появляется на сцене позже.

На фоне традиционных треков Евровидения выделяется и конкурсная песня Hatari. Называется она Hatrið mun sigra ("Ненависть возобладает"). Сами же участники Hatari называют себя "антикапиталистической группой исполнителей технической продуктивности БДСМ".

В YouTube видео выступления группы на местном отборочном этапе собрало более 80 тыс. просмотров.

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

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