МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Шипы, латекс, БДСМ: неожиданный участник Евровидения занял место MARUV

177.1тЧитать материал на украинском

Вскоре после победы украинской исполнительницы MARUV на Национальном отборе на Евровидение-2019 букмекеры поместили ее имя на 4 строчку своих прогнозируемых рейтингов.

После скандала вокруг MARUV и Общественного телерадиовещателя Украина отказалась участвовать в конкурсе, и место певицы в рейтингах букмекеров неожиданно заняла довольно неординарная группа Hatari, которая представит на Евровидении Исландию (видео смотрите ниже).

Шипы и БДСМ: неожиданный участник Евровидения занял место MARUV

Фото: eurovisionworld.com

Как пошутили пользователи сети, впечатление от номера Hatari такое, будто MARUV и рокеры Rammstein объединили свои усилия. Музыканты вышли на сцену с откровенным шоу: сплошь латекс, шипы и элементы БДСМ.

Особой атмосферы придает игра рычащего вокала солиста и совершенно противоположного ему, чистого голоса некой БДСМ-жрицы, которая появляется на сцене позже.

Новости
''Она теперь в шоколаде'': Данилко высказался о скандале с MARUV

На фоне традиционных треков Евровидения выделяется и конкурсная песня Hatari. Называется она Hatrið mun sigra ("Ненависть возобладает"). Сами же участники Hatari называют себя "антикапиталистической группой исполнителей технической продуктивности БДСМ".

В YouTube видео выступления группы на местном отборочном этапе собрало более 80 тыс. просмотров.

Напомним, победив в Национальном отборе на Евровидение-2019, MARUV отказалась представлять Украину на конкурсе в Израиле. После переговоров с организатором - Национальной общественной телерадиокомпанией Украины - артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже в НОТУ прокомментировали пункты договора, которые назвали "не такими уж и страшными", как об этом рассказала в соцсетях MARUV.

Как писал позже OBOZREVATEL, не найдя замену MARUV, Украина была вынуждена отказаться от участия в Евровидении-2019. Примечательно, что Украина может пропустить и Евровидение-2020, подробнее об этом читайте по ссылке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Евровидение-2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Евровидение-2019Евровидение видео
Место
Исландия
Теги
Евровидениевидео
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
108
26
Смешно
12
Интересно
9
Печально
49
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Ольга
Руденко Ольга
Какая же фигня...как это гадко и мерзко! И такое безобразие допускают на Евровиденье? Это на песню мало похоже.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Карабутов Віталій
Карабутов Віталій
Это что, статья оправдание для гастралеров на рашку? Если так, то сравнение неудачное, эти блсемщики точно на раше не смогли выступить, разве что в питере -- в кацапской гейстолице
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги