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"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети

7.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором позировала в очень откровенном образе.

Так, артистка сфотографировалась в коротком топе на голое тело, под которым, очевидно, нет белья. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Поклонники 34-летней Тины бурно отреагировали на горячий снимок. Большинство из них пришло в восторг от соблазнительного фото, многие также сделали акцент на сексуальности Тины.

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"Всем себя предлагаешь!" Кароль в прозрачном платье без белья разозлила сеть

"Ты ходячий секс! Прям слышу его запах", – отметили фанаты.

"Горяча и бешена", – добавили другие.

"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети
"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети
"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети
"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети
"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети
"Секс ходячий!" Кароль в коротком топе без белья произвела фурор в сети

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время:

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

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Персона
Тина Кароль
Тег
шоу-бизнес
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Юг Руси
Юг Руси
Ипать она страшная ))))))
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