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Сбежала от Виторгана? Собчак засекли с любовником в Европе

10.7тЧитать материал на украинском

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак засветилась вместе со своим предполагаемым любовником, режиссером Константином Богомоловым в аэропорту Праги (Чехия).

Так, пара вместе выбирала товары в Duty Free. Интересно, что ни у Ксении, ни у Константина не было официально запланированных мероприятий и встреч в Европе в этот период, что только подогревает слухи о разрыве Собчак с мужем Максимом Виторганом. Компрометирующие снимки опубликовало издание Super (видео смотрите ниже).

После этого Собчак и Богомолов бизнес-классом "Аэрофлота" улетели из Чехии в Санкт-Петербург. К слову, по прилету, в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" Собчак выглядела весьма встревоженной и не отрывала глаз от своего телефона.

Собчак і Богомолов в аэропорту

Собчак і Богомолов в аэропорту

Super

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Напомним: слухи о том, что Богомолов и Собчак являются любовниками в СМИ распространяются еще с декабря 2018 года.

Собчак і Богомолов в аэропорту

Собчак і Богомолов в аэропорту

Super

Собчак і Богомолов в аэропорту

Собчак і Богомолов в аэропорту

Super

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Персоны
Ксения СобчакКсенія СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Тег
Новости России
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