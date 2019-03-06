Сбежала от Виторгана? Собчак засекли с любовником в Европе

Скандальная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак засветилась вместе со своим предполагаемым любовником, режиссером Константином Богомоловым в аэропорту Праги (Чехия).
Так, пара вместе выбирала товары в Duty Free. Интересно, что ни у Ксении, ни у Константина не было официально запланированных мероприятий и встреч в Европе в этот период, что только подогревает слухи о разрыве Собчак с мужем Максимом Виторганом. Компрометирующие снимки опубликовало издание Super (видео смотрите ниже).
После этого Собчак и Богомолов бизнес-классом "Аэрофлота" улетели из Чехии в Санкт-Петербург. К слову, по прилету, в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" Собчак выглядела весьма встревоженной и не отрывала глаз от своего телефона.
Собчак і Богомолов в аэропорту
Super
Напомним: слухи о том, что Богомолов и Собчак являются любовниками в СМИ распространяются еще с декабря 2018 года.
Собчак і Богомолов в аэропорту
Super
Собчак і Богомолов в аэропорту
Super
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
Ксения сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
Виторган, в свою очередь, впервые вышел на публику без кольца на пальце.
Вечером 21 января супруг Собчак избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
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