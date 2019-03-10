Россия теряет шансы на победу в Евровидении: кто опередил Сергея Лазарева

Участник Евровидения-2019 от России Сергей Лазарев, который 9 марта представил свою конкурсную песню Scream, продолжает терять шансы на победу. Примечательно, что певец возглавлял рейтинги букмекеров с января этого года, с момент публикации первых прогнозов.

9 марта в первый час после презентации песни Лазарева утратил лидерство в рейтинге букмекеров, на утро 10 марта шансы на его победу снизились на три процента и теперь оцениваются в 12%. В это же время абсолютным лидером стал представитель Нидерландов, чьи показатели растут.

Дункан Лоренс и Сергей Лазарев

Сильным конкурентом представителя России оказался 25-летний поп-певец Дункан Лоренс (Дункан де Мур). Свою музыкальную карьеру он начал в Рок Академии Тилбурга, где играл в ряде школьных групп. Исполнитель закончил ее в 2017 году, после чего участвовал в пятом сезоне местного шоу "Голос Голландии".

Представлять Нидерланды на конкурсе он отправится с песней Arcade, которой и прогнозируют победу с вероятностью 18%. Примечательно, что 9 еще марта этот показатель был ниже на 3%.

Таким образом тройку лидеров в рейтинге букмекеров на сегодняшний день составляют Нидерланды, Россия и Швеция. Пятерку закрывают Швейцария и Италия.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в России раскритиковали конкурсную песню Сергея Лазарева Scream. Опубликованный в сети видеоклип режиссера Константина Черепкова собрал много негативных отзывов пользователей YouTube и Instagram.

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