''Роскошь и чернокожие рабы'': Собчак попала в расистский скандал во время отпуска

Российская телеведущая, журналистка и политик Ксения Собчак оскандалилась во время отпуска, который провела на Мальдивских островах.

Так, в сеть попало видео, которое ранее Собчак выложила на своей странице в Instagram , но со временем оно исчезло. На ролике Ксения называет обслуживающий персонал отеля "своими чернокожими рабами", пишет Super (смотрите ролик в конце новости).

Снимая на видео сотрудника фешенебельной гостиницы и свой обед – большую тарелку с дорогими морепродуктами, Собчак обронила фразу: "Вот она, роскошь. Чернокожие рабы, роскошь, и красота".

Примечательно, что из-за опрометчивого расистского высказывания, у Ксении теперь могут возникнуть проблемы с поездками за границу, в частности в США и некоторые страны Европы.

Отметим, что телезвезда отправилась в отпуск на Мальдивские острова сразу после Нового года и пробыла там около недели. В четверг, 17 января, Собчак приехала в Киев, о чем сообщила в социальной сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак разозлила россиян украинским флагом. Так, артистка, находясь на отдыхе, надела купальник, который напомнил пользователям сети флаг Украины.

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