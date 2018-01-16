"Позиция категоричная": активисты отреагировали на приезд Ани Лорак в Киев

Певица Ани Лорак предала Украину. И эта позиция по отношению к артистке в гражданской организации "C14" категоричная.

На это в короткой беседе с "Обозревателем" указал координатор организации Маркиян Яциняк, комментируя приезд одиозной исполнительницы в Киев для подготовки нового шоу.

"Может, громко сказано, но она предатель. Она давно проживает в России, зарабатывает там деньги, принимает российские музыкальные награды, поддерживает отношения с людьми, которые поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе. Которые подписывали письма к Путину и обращения о введении регулярный войск на территорию Украины… Здесь позиция категорическая", - подчеркнул активист.

Так как певица пока не заявляла о каких-либо мероприятиях в украинской столице, представители организации также не планировали акций протеста. Далее, по словам Яциняка, "покажет время".

Напомним, в понедельник, 15 января, Ани Лорак похвасталась в соцсети приездом в Киев. Судя по сообщению артистки, в столице она занимается подготовкой нового шоу. Планируются ли концерты в Киеве или других городах Украины, на данный момент не известно.

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