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''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав серию фото с голой грудью.

Так, артистка отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда постит десятки провокационных фото. На этот раз эпатажная светская львица разместила на личной странице в Instagram подборку снимков, на которых изображена топлес.

Фолловеры Волочковой негативно восприняли смелые фотографии Анастасии, оставив в комментариях под постами в сети массу разгромных комментариев.

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Так, некоторые пристыдили ее за привычку оголяться на публике и посоветовали сменить род деятельности и сняться в порнографическом фильме.

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

Другие же "прошлись" по ее фигуре, написав, что Волочкова напоминает старого мужчину, а в ее теле нет ни капли изящности.

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

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''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

Instagram @volochkova_art

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

Instagram @volochkova_art

''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

Instagram @volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова объявила, что покидает Россию и переезжает на Мальдивы на постоянное место жительство.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Мальдивы
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''Пора в порно''? Да ради Бога, забирайте ...
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