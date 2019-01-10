''Пора в порно'': Волочкову разнесли в сети за фото голой груди

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала шквал критики в сети, опубликовав серию фото с голой грудью.

Так, артистка отправилась в отпуск на Мальдивы, откуда постит десятки провокационных фото. На этот раз эпатажная светская львица разместила на личной странице в Instagram подборку снимков, на которых изображена топлес.

Фолловеры Волочковой негативно восприняли смелые фотографии Анастасии, оставив в комментариях под постами в сети массу разгромных комментариев.

Так, некоторые пристыдили ее за привычку оголяться на публике и посоветовали сменить род деятельности и сняться в порнографическом фильме.

Другие же "прошлись" по ее фигуре, написав, что Волочкова напоминает старого мужчину, а в ее теле нет ни капли изящности.

Новости Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Instagram @volochkova_art

Instagram @volochkova_art

Instagram @volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова объявила, что покидает Россию и переезжает на Мальдивы на постоянное место жительство.