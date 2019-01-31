Популярное на YouTube: кто вырвался в украинский топ 31 января

Свежий трек группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", яркий клип американцев Twenty One Pilots на волне вчерашнего концерта в столице и кое-что новенькое от хитмейкера Rag'n'Bone Man, который, к слову, также заглянет в Киев этим летом.

OBOZREVATEL публикует пятерку самых популярных YouTube-релизов среди украинцев по состоянию на 31 января.

HammAli & Navai - Как тебя забыть

"Как тебя забыть" - новый трек российской группы HammAli & Navai, дуэта исполнителей азербайджанского происхождения - Александра Алиева (HammAli) и Наваи Бакирова (Navai). Сингл вышел на YouTube 17 января, где набрал с того момента более 3 млн прослушиваний.

Twenty One Pilots - Chlorine

Более внушительной цифрой могут похвастаться обладатели второго места во вкладке "Популярное", американцы Twenty One Pilots и их клип к треку Chlorine. Новому видео чуть более недели, за это время ролик достиг отметки в 12,7 млн просмотров.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - "Зорі запалали"

Украинские рокеры "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" в этом месяце порадовали поклонников новой лирической песней "Зорі заплакали". Сингл прочно закрепился в трендах видеохостинга, где уже подсобрал 1,5 млн прослушиваний.

Imagine Dragons - Bad Liar

Пользуется популярностью и клип американцев Imagine Dragons к песне Bad Liar. Релиз видео состоялся 24 января, всего несколько дней ему потребовалось, чтобы перевалить в просмотрах далеко за 8 млн.

Calvin Harris, Rag'n'Bone Man - Giant

Под конец января британский хитмейкер Rag'n'Bone Man и шотландский диджей Кельвин Харрис выпустили совместный трек Giant. Судя по всему, песня и клип к ней пришлись слушателям по вкусу, так как за это время ролик собрал более 5 млн просмотров, и эта цифра продолжает расти.

Как писал ранее OBOZREVATEL, культовые рокеры Oomph! сыграют в Киеве с симфоническим оркестром. В этом году группа отмечает свое 30-летие и по этому поводу везет в Украину свое уникальное шоу.

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