Поплавская могла выжить: актеры ''Дизель Шоу'' раскрыли неизвестные подробности ДТП

Первое, что предприняли после аварии актеры студии "Дизель Шоу" - устроили перекличку по салону из автобуса. Юмористы надеялись, что Марина Поплавская, которая сидела рядом с водителем и не выжила в этом ДТП, вышла по дороге ранее.

Как рассказали в интервью OBOZREVATEL коллеги погибшей актрисы, по дороге из Львова в Киев Поплавская размышляла о том, чтобы выйти в Житомире.

Фото: facebook.com

"Сразу же сделали перекличку, у нас была надежда, что Маришка вышла", - рассказала актриса студии Яна Глущенко.

Ее коллега Егор Крутоголов вспомнил, что Марина Поплавская периодически не возвращалсь с гастролей в Киев, а выходила в Житомире, где также имела жилье.

"Во время поездки она говорила два или три раза: "Может, в Житомире выйти?" Спрашивала пока выходили покурить, кофе попить. Вот реально, если б у кого-то было хоть какое-то ощущение…", - добавил Александр Бережок.

О смерти Марины Поплавской актерам сообщила "скорая", которая подоспела к месту аварии.

"Не один раз мы ей говорили, и я ей лично несколько раз говорил, что это самое небезопасное место в этом автобусе, - также рассказал Егор Крутоголов. - Она мне на это отвечала "Мальчик мой, моя попа наездила столько километров, что если собрать здесь все ваши попы, километраж вы все равно не добьете. Я сидела здесь и буду сидеть". Это был ее выбор, мы не могли в это лезть".

Фото: facebook.com

Напомним, 20 октября по дороге из Львова в Киев в 6:43 утра автобус команды "Дизель Шоу" столкнулся на трассе с грузовиком. Пассажиры получили множественные травмы, переломы и ссадины, травмы Марины Поплавской оказались несовместимыми с жизнью.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в декабре указом президента Украины Петра Порошенко Марина Поплавская была посмертно награждена орденом "За заслуги" ІІІ степени. Награду присудили "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".