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/Шоубиз

"Понимаю артистов, уезжающих в Россию": Полякова сделала неожиданное заявление

4.1тЧитать материал на украинском

Популярная украинская артистка Оля Полякова высказалась об украинских звездах-гастролерах, которые ездят выступать в Россию, неожиданно заявив, что понимает их.

Так, при этом Полякова добавила, что сама также ездит в Россию, но только потому, что у нее там живет мама. На территории страны-агрессора она не выступает, и это ее принципиальная позиция, пишет "Комсомольская правда".

"Не могу сказать, что не езжу в Россию к маме. Я не езжу туда с выступлениями, это моя принципиальная позиция, занятая в конце 2014 года, когда стал понятен масштаб происходящего и не осталось иллюзий. Мама, конечно, чаще приезжает в Украину, чем я езжу к ней", – высказалась Полякова.

Что касается звезд, которые ездят выступать и зарабатывать деньги в РФ, Оля заявила, что понимает их, так как в РФ шоу-бизнес более развит и дает широкие возможности артисту. При этом Полякова не уточнила, поддерживает ли она лично гастролеров.

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"У наших соседей (в РФ), например, в шоубизе принято дружить и поддерживать друг друга, ходить на концерты. Именно поэтому у них и есть шоу-бизнес. А у нас этого нет. Я понимаю коллег, которые хотят уехать в Россию, потому что там артисты друг друга поддерживают. Там не только деньги, как любят об этом говорить. Там еще есть признание", – указала украинская поп-дива.

Она также добавила, что в Украине нет законов, официально запрещающих гастролировать по России, и поэтому украинские артисты беспрепятственно едут туда.

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"С одной стороны, артистам говорят – гастроли в России на их совести. Мол, езжайте и будете предателями. Или же если откажетесь, то мы вас запишем в патриоты. Издайте тогда закон, что украинские артисты не имеют права гастролировать в стране-агрессоре. И тогда каждый из нас подумает, нарушать закон или нет", – подытожила Полякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова представила клип на песню "Лед тронулся". Работа произвела фурор среди пользователей сети.

О том, как снимался клип, насколько тяжело работать с клипмейкером Аланом Бадоевым, а также о том, как Оля тонула в проруби – читайте в эксклюзиве OBOZREVATEL.

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Персона
Оля Полякова
Теги
новостишоу-бизнес
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Вера Брежнева заявила, что не считает себя украинской певицей. -А Вера Галушка? -А Веру Галушку никто певицей и не считает.
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