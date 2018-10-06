"Подали на развод": Приходько рассказала о кризисе в личной жизни

Известная украинская певица Анастасия Приходько рассказала о кризисе в личной жизни.

Исполнительница поделилась откровениями об отношениях с мужем в эфире программы "Звездный путь" на телеканале "Украина".

По ее словам, они с супругом всерьез думали о разводе и даже подали соответствующие документы в ЗАГС.

"Да, мы хотели развестись с мужем, я очень болезненно переживала этот период. Мы почти два месяца не жили вместе и подали на развод. Когда пришел срок визита в ЗАГС, мы договорились, что просто поговорим для начала", – рассказала Приходько.

Она добавила, что в итоге кризис удалось пережить. Певица приняла для себя решение, что за отношения нужно держаться до конца. И записала песню "Саме той", которую посвятила мужу.

"Я захотела снять видео на песню "Саме той", напомнить словно себе: сколько ты прошла в жизни, чтобы этот человек был рядом, и неужели ты хочешь так просто все это отпустить? Это как бы такая вот беседа моя с девочкой, которой я была в 18 лет", – поделилась Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица и волонтер Анастасия Приходько набила трогательную татуировку на руке с пионами – любимыми цветами своего дедушки.