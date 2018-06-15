Певица Alyosha стала автором новой фестивальной песни "Черноморских Игр"

Компания "Таврийские Игры" продолжает готовиться к грандиозному празднику на берегу Черного моря – 16 Всеукраинскому детскому благотворительному фестивалю "Черноморские Игры" - 2018

14 июня в студии участники Фестиваля записали специальную песню, автором слов которой стала известная певица Alyosha.

Перед записью с полуфиналистами Фестиваля Alyosha поделилась своим опытом и советами.

"Когда поет сердце - поет и голос. Я сама принимала участие во многих вокальных конкурсах и не всегда занимала призовые места, но у меня было только одно желание, желание – петь. Именно оно помогло мне идти дальше. Когда ты чувствуешь, что твой голос проникает в каждую клеточку твоего тела и ты получаешь от этого непередаваемые словами ощущения- вот это и есть твой голос, голос, который должна услышать публика", - считает звезда.

По ее словам, победа - не в оценках жюри. "Это личная Ваша победа над собой. Я очень хотела написать искреннюю и добрую песню. Для меня важно, чтобы вы, как конкурсанты почувствовали в ней поддержку!" - рассказывает Alyosha.

Музыку к этой песне вместе с Alyosha написал её продюсер Вадим Лисица. "Вы знаете, мне проще работать с детьми, нежели со взрослыми. Они открытые душой и сердцем! Да, волнуются они больше, но стоит их похвалить, поддержать – и они раскрываются. Тут ведь не в технике пения суть, а в детских эмоциях", - рассказал он с улыбкой.

Студию также посетила Алена Савинова – член жури Фестиваля, директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала.

"Я счастлива! Слушаю, как дети поют и понимаю, что мы как жури сделали правильный выбор и отобрали действительно самых талантливых", - отметила она.

Напоминаем, что фестиваль пройдёт 27, 28 и 29 июля в городе Скадовск.