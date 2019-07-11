Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Шоубиз

"Оцепили территорию": скандал с Пугачевой в России получил продолжение

5.1т Читать материал на украинском

Российская певица Елена Князева резко высказалась о скандале, в который попала ранее примадонна Алла Пугачева из-за поездки по перрону на Рижском вокзале в Москве.

Князева публично раскритиковала королеву поп-сцены Пугачеву, упрекнув ее в том, что она устроила показуху с целью унизить интересы окружающих людей. Об этом Елена рассказала изданию "Дни.Ру".

Певица отметила, что для того, чтобы Аллу Пугачеву подвезти на авто прямо к личному вагону поезда, сотрудники полиции оцепили часть территории вокзала. Из-за этого обычные пассажиры не могли нормально передвигаться до своих поездов.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Вести

"Насколько мне известно, для того чтобы Алла Пугачева смогла заехать на вокзал, оцепили часть территории и людям было затруднительно передвигаться. Считаю, что тем самым Примадонна проявила неуважение по отношению к остальным", – высказалась

Новости
"Такая, как есть, без фотошопа": 70-летняя Пугачева поразила сеть внешностью

Князева также добавила, что таким образом примадонна. очевидно, хотела подчеркнуть свой привилегированный статус и поставить себя выше других.

Елена Князева

Елена Князева

МК

"Понимаю, что, может быть, приезд ее на машине на перрон обусловлен тем, что ей хотели обеспечить максимальную охрану и комфорт, но, думаю, что в таком случае она могла бы нанять 20 охранников и не доставлять неудобство окружающим. Это не совсем приемлемо. И еще мне кажется, что событие – показуха, неправильно это", – подытожила Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

  • Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

  • Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

  • Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

  • Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное делооб административном нарушении.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Алла Пугачева
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
5
Смешно
0
Интересно
11
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel