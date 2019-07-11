"Оцепили территорию": скандал с Пугачевой в России получил продолжение

Российская певица Елена Князева резко высказалась о скандале, в который попала ранее примадонна Алла Пугачева из-за поездки по перрону на Рижском вокзале в Москве.

Князева публично раскритиковала королеву поп-сцены Пугачеву, упрекнув ее в том, что она устроила показуху с целью унизить интересы окружающих людей. Об этом Елена рассказала изданию "Дни.Ру".

Певица отметила, что для того, чтобы Аллу Пугачеву подвезти на авто прямо к личному вагону поезда, сотрудники полиции оцепили часть территории вокзала. Из-за этого обычные пассажиры не могли нормально передвигаться до своих поездов.

Алла Пугачева Вести

"Насколько мне известно, для того чтобы Алла Пугачева смогла заехать на вокзал, оцепили часть территории и людям было затруднительно передвигаться. Считаю, что тем самым Примадонна проявила неуважение по отношению к остальным", – высказалась

Князева также добавила, что таким образом примадонна. очевидно, хотела подчеркнуть свой привилегированный статус и поставить себя выше других.

Елена Князева МК

"Понимаю, что, может быть, приезд ее на машине на перрон обусловлен тем, что ей хотели обеспечить максимальную охрану и комфорт, но, думаю, что в таком случае она могла бы нанять 20 охранников и не доставлять неудобство окружающим. Это не совсем приемлемо. И еще мне кажется, что событие – показуха, неправильно это", – подытожила Елена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Алла Пугачева спровоцировала скандал из-за того, что проехалась на машине по перрону Рижского вокзала в Москве.

Примадонна подъехала прямо к вагону на лимузине, из-за чего на нее полилась рекой критика пользователей. Пугачеву обвинили в "барских замашках" и сравнили с Путиным.

Позже появились слухи, что сотрудника вокзала, который допустил поездку по перрону (что запрещено правилами), должны уволить. Однако в РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала.

Скандал широко распространился на просторах интернета, за Пугачеву начали массово заступаться коллеги по цеху, призвав общество прекратить нападки на примадонну.

Позже конфликт вышел на новый уровень – на звезду пожаловались в ГИБДД с требованием провести проверку и возбудить уголовное делооб административном нарушении.

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