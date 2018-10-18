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''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

3.6тЧитать материал на украинском

Скандальная певица Светлана Лобода, которая сегодня отмечает день рождения, заинтриговала своих поклонников странным посланием в социальной сети.

Так, под своей фотографией Лобода оставила короткую подпись: "Останемся друзьями". Такой, как правило, употребляют при разрыве отношений. Помимо этого, интриги прибавило и изображение разбитого сердца в посте на странице светланы в Instagram.

Ее поклонники, помимо того, что забросали ее в комментариях поздравлениями, отметили, что такая подпись к фото очень странная, а также пожелали артистке, чтобы она не грустила в праздничный день.

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"Ну, может и к лучшему..." - также отметили некоторые фолловеры Лободы.

''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

''Останемся друзьями'': Лобода заинтриговала личным признанием в свой день рождения

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 октября украинской певице Светлане Лободе исполнилось 36 лет.

Персона
Светлана Лобода (LOBODA)
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