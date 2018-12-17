''Ну и дурак!'' Дорн разозлил фанатов издевательством над ребенком

Скандальный украинский певец Иван Дорн разозлил фанатов странным видео, на котором передразнивает плачущего ребенка, сидящего рядом с ним в самолете.

Так, на кадрах певец "пародирует" малыша и изображает детский плач, кривляясь и, судя по всему, копируя его движения. Скандальный ролик опубликован на странице Дорна в Instagram (Stories).

При этом на заднем фоне слышен смех того, кто снимает видео. Некоторые СМИ сообщили, что запись также была опубликована на странице певицы Светланы Лободы, но позже она удалила резонансный ролик. Многие предположили, что видео снимала именно она.

Скриншот из Instastories Ивана Дорна

Пользователи сети были удивлены выходкой Дорна, а некоторые даже разозлились на эпатажного артиста.

Скриншот из Instastories Ивана Дорна

Скриншот из Instastories Ивана Дорна

Скриншот из Instastories Ивана Дорна

Скриншот из Instastories Ивана Дорна

Так, в комментариях многие назвали Ивана "дураком", "Дешевым клоуном" и "припадочным".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Дорн разозлил фанатов очередным выступлением в России. Артист дал масштабный концерт в Москве в конце ноября 2018 года.

До этого Дорн засветился на одном из украинских телеканалов, чем спровоцировал скандал в сети. Так, канал "1+1" разозлил зрителей приглашением на эфир шоу "Танці з зірками" Ивана, который в интервью назвал войну на востоке Украины "ссорой двух братьев".