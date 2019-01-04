Новый год — новый образ: как изменилась певица Гордиенко к своему дню рождения

Певица Наталья Гордиенко 4 января празднует свой день рождения.
Первыми Наталью поздравила ее семья: муж Павел Черепин и дети — дочка Елизавета и сынишка Валентин. На личной странице в Instagram Павел посвятил любимой невероятно романтические и проникновенные слова.
“Моя Любовь, Счастье и Вдохновение! С твоим новым годом! Мы с тобой так естественно рожаем и воспитываем наших фантастических детей, крутые проекты и, главное, нашу любовь, что кому-то это может показаться чем-то лёгким и непринужденным. На самом деле, это тяжёлая работа, в какой именно ты — мой управляющий партнер, штурман, UFO, маяк, Гугл и википедия", — написал Павел Черепин.
"Бесконечно благодарен тебе за то, что и в этой жизни мы вместе. За то, с каким терпением и мудростью ты объясняешь мне, не всегда исполнительному ученику, иногда очевидные вещи. За то, сколько крупных ролей Женщины ты умеешь сочетать в своих маленьких сорока с чем-то килограммах", — продолжил муж.
"За то, как ты меняешься, и за то, как мне эти изменения нравятся. Твой следующий год обещает быть удивительно интересным для нас обоих, по крайней мере, мы его (и себя) в последнее время активно к этому готовили. Поэтому, наслаждайся, Любимая, каждым мгновением, и сияй так ярко, как умеешь только ты, моя маленькая #ГОРДЮСЯ 🔝!”, — написал Черепин.
Свой личный Новый Год Наталья начала с изменений в имидже: за несколько дней до дня рождения исполнительница ошеломила своих подписчиков фотографией с новой “бунтарской” причёской в стиле настоящей рок-н-ролльной дивы!
Моє Кохання, Щастя та Натхнення! З твоїм новим роком, @gordienkomusic ❤️ Ми з тобою так природньо народжуємо і виховуємо наших фантастичних дітей, круті проекти і, головне, наше кохання, що комусь це може здаватися чимось легким і невимушеним. Насправді ж це тяжка праця, в якій саме ти – мій керуючий партнер, штурман, UFO, маяк, гугл і вікіпедія 🤩 Безмежно вдячний тобі за те, що і в цьому житті ми разом. За те, з яким терпінням і мудрістю ти пояснюєш мені, не завжди старанному учню, іноді очевидні речі. За те, скільки великих ролей Жінки ти вмієш поєднувати в своїх маленьких сорока_з_чімось кілограмах. За те, як ти змінюєшся і за те, як мені ці зміни подобаються. Твій наступний рік обіцяє бути напрочуд цікавим для нас обох, принаймні, ми його (і себе) останнім часом активно до цього готували. Тож, насолоджуйся, Кохана, кожною миттю, і сяй так яскраво, як вмієш тільки ти, моя маленька #ГОРДЮСЯ 🔝
“Разрешить себе немного похулиганить 😎 Позволяйте и вы себе быть разными и иногда безобразничать!” — отметила Гордиенко.
Деталями же творческих планов на ближайшее будущее певица обещает поделиться в течение января.