Новый год — новый образ: как изменилась певица Гордиенко к своему дню рождения

Певица Наталья Гордиенко 4 января празднует свой день рождения.

Первыми Наталью поздравила ее семья: муж Павел Черепин и дети — дочка Елизавета и сынишка Валентин. На личной странице в Instagram Павел посвятил любимой невероятно романтические и проникновенные слова.

“Моя Любовь, Счастье и Вдохновение! С твоим новым годом! Мы с тобой так естественно рожаем и воспитываем наших фантастических детей, крутые проекты и, главное, нашу любовь, что кому-то это может показаться чем-то лёгким и непринужденным. На самом деле, это тяжёлая работа, в какой именно ты — мой управляющий партнер, штурман, UFO, маяк, Гугл и википедия", — написал Павел Черепин.

"Бесконечно благодарен тебе за то, что и в этой жизни мы вместе. За то, с каким терпением и мудростью ты объясняешь мне, не всегда исполнительному ученику, иногда очевидные вещи. За то, сколько крупных ролей Женщины ты умеешь сочетать в своих маленьких сорока с чем-то килограммах", — продолжил муж.

"За то, как ты меняешься, и за то, как мне эти изменения нравятся. Твой следующий год обещает быть удивительно интересным для нас обоих, по крайней мере, мы его (и себя) в последнее время активно к этому готовили. Поэтому, наслаждайся, Любимая, каждым мгновением, и сияй так ярко, как умеешь только ты, моя маленькая #ГОРДЮСЯ 🔝!”, — написал Черепин.

Свой личный Новый Год Наталья начала с изменений в имидже: за несколько дней до дня рождения исполнительница ошеломила своих подписчиков фотографией с новой “бунтарской” причёской в ​​стиле настоящей рок-н-ролльной дивы!

“Разрешить себе немного похулиганить 😎 Позволяйте и вы себе быть разными и иногда безобразничать!” — отметила Гордиенко.

Деталями же творческих планов на ближайшее будущее певица обещает поделиться в течение января.