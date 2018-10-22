''Не тот человек'': известный продюсер указал на главный недостаток Пугачевой

Известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш высказался по поводу современного творчества примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, отметив, что артистка уже давно "не тот человек", которым была на пике своей карьеры.

Так, Дробыш подчеркнул: начиная с 2000-х годов, творчество Пугачевой заметно изменилось, при чем не в лучшую сторону, а сама артистка превратилась из творческого человека в "единицу шоу-бизнеса". Об этом он рассказал в интервью изданию "Собеседник".

"Алла Борисовна – для меня большая, великая певица. Но всегда делаю оговорку, что я говорю только о той Алле, которая пела "Арлекино", "Приезжай хоть на денек". Пугачева с 2000-х годов – уже не тот человек, о котором я говорю. Сейчас Алла – просто единица шоу-бизнеса", - высказался композитор.

Алла Пугачева Starslife

Также он добавил: не смотря на приятельские отношения со многими российскими и советскими звездами, с Пугачевой Дробыш никогда не дружил. Более того, почти 15 лет музыканты не общаются даже по работе, так как Алла очень обижена на Виктора. В 2004 году Дробыш жестко высказался по поводу артистов в возрасте и его слова жутко обидели примадонну.

Помимо этого, Виктор Дробыш сделал скептическое заявление относительно возвращения Пугачевой на сцену.

"Не знаю, получится ли у нее вернуться. Но дай Бог, я желаю ей этого. Мы все равно все равняемся на нее. Она – большой человек. Единственное, что она могла бы чуть больше проявлять гражданскую позицию и инициативу. Но такого не происходит", - подытожил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились слухи о том, что якобы у Аллы Пугачевой есть внебрачные дети. Такое мнение высказала первая жена артиста Владимира Кузьмина Татьяна в эфире одного из телеканалов РФ.