"Не приходит в сознание": фанат "Л/ДНР" Панкратов-Черный срочно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализировали российского и советского актера Александра Панкратова-Черного. Он находится в тяжелом состоянии и не приходит в сознание.

69-летний артист якобы почувствовал себя плохо утром, 6 июня. Панкратов-Черный потерял сознание у себя дома, в бессознательном состоянии его увезли в одну из клиник Москвы, сообщил Telegram-канал Mash.

По словам источников канала, у актера случился обморок и его не смогли привести в чувство, пришлось срочно вызывать "скорую".

Александр Панкратов-Черный Lenta.ru

Позже стало известно, что Панкратов-Черный находится в реанимации и не приходит в сознание. У известного актера резко упало давление — до критического минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Москве был госпитализирован продюсер и музыкант Бари Алибасов – он отравился токсичным веществом для прочистки труб. Врачи начали бороться за жизнь еще в машине скорой помощи. Выяснилось, что продюсер перепутал средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Позже появилось видео госпитализации пострадавшего. Как выяснили врачи, он получил четвертую степень ожога желудка. Несмотря на серьезный диагноз, Алибасов утром находился в сознании и даже пытался шутить, хотя ему тяжело было разговаривать. Продюсер мог дышать самостоятельно.

Врачи также рассказали, что лечение может затянуться, так как у него началась общая интоксикация, потому что жидкость всасывалась в кровь. В связи с этим сначала пациентом занялись токсикологи, а после возможно вмешательство хирургов.

Спустя сутки после госпитализации СМИ сообщили о смерти Алибасова, однако новость оказалась фейком.

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