Нацсовет оштрафовал украинскую радиостанцию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал киевскую радиостанцию "Европа плюс" на 38,7 тыс. гривен за несоблюдение квоты песен на украинском языке.

Во время мониторинга киевской радиостанции "Европа плюс" Нацсовет зафиксировала, что 5 декабря 2017 года с 7:00 до 14:00 доля песен на украинском языке составляла 29,4% вместо предусмотренных законом 30%. Об этом передает "Детектор медиа".

Нацсовет назначил внеплановую проверку радиостанции, во время которой учла объяснение компании, что песня "Маша" в исполнении группы Yuko (проект лейбла Ивана Дорна. - Ред.) прозвучала на одном из диалектов украинского языка. Однако в результате дальнейшего анализа текста песни Нацсовет решил, что эту песню нельзя отнести к выполненным на украинском языке, поскольку это диалект русского языка.

"Мы зафиксировали, что для выполнения квоты радиостанции не хватило одной песни. Возникла дискуссия, принадлежит ли песня "Маша" к тем, которые исполнены на украинском языке. Если да - то квота выполнена, если не принадлежит - не выполнена", - отметил член Нацсовета Сергей Костинский.

Он объяснил, что "Маша" - это народная песня, которую профессор КНУКиИ Игорь Синельников записал в селе Филипповка Чудновского района Житомирской области. По словам Костинского, исторически деревню Филиппов делится на две общины: Украинские Пилипы и Российские Пилипы. Песня "Маша" была записана в общине Российские Пилипы, основанная русскими-старообрядцами, которые несколько веков назад переехали в этот регион.

"Песня является украинской, но она не является исполненной на украинском языке", - резюмировал господин Костинский.

Он также упрекнул радиостанцию "Европа плюс", что она пыталась втиснуться в квоту "тютельку в тютельку".

"Другие радиостанции, чтобы выполнить квоту, дают больше песен на украинском языке. Поэтому, когда мы считаем, что какая-то песня не является исполненной украинском, это для них не проблема, потому что у них достаточно песен и они перевыполняют квоту", - добавил он.

Представители радиостанции не согласились с Нацсоветом и настаивали на том, что указанная песня является украиноязычной. Просто песне 200 лет, и ее язык отличается от современной.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко посоветовал радиостанции, если она не согласна с решением Нацсовета, обращаться в суд.

Члены Нацсовета большинством голосов признали нарушение и назначили радиостанции штраф в размере 5% лицензионного сбора (для "Европы плюс" сумма штафа составляет 38,7 тыс. грн).

Единственным, кто воздержался, был член Нацсовета Олег Черныш, который считает вопрос коллизионным и дискуссионным.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Нацсовет призвали взяться за украинские ТВ-каналы.