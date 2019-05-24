"Нас не звали": в России обиделись из-за свадьбы Потапа и Насти

Вчера 23 мая состоялась свадьба певицы Насти Каменских (NK) и рэпера Алексея Потапенко (Потап). На церемонию было приглашено множество украинских знаменитостей и друзей музыкантов. В СМИ обратили внимание на то, что среди гостей не было артистов из России.

Так, российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его на свадьбу не позвали, пишет "Собеседник".

Настя Каменских и Потап instagram.com/kamenskux

"Они всегда смотрелись парой, как муж и жена. Если они действительно решили пожениться, то я очень рад за них. Но ни меня, ни Валерию на свадьбу не звали", - заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин РИА Новости

Также не будет на свадьбе певицы Кати Лель.

"Я очень за них рада! Если Потап и Настя столько лет продержались в дуэте, то это для чего-то нужно. Возможно, чтобы продолжить в счастливой семейной жизни!", - говорит артистка.

Катя Лель Fair.ru

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