"Накрыла паника": российская певица попала в ДТП

Известная российская певица Виктория Дайнеко стала участницей дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла после того, как артистка отвезла в детский сад свою двухлетнюю дочь, передает "СтарХит".

"Все произошло неподалеку от "Ленинского проспекта". Я была практически возле места назначения. Подъехала к шлагбауму, но сотрудник КПП очень сильно попросил проехать на другой пропускной пункт. Я пошла ему на встречу. Чтобы выполнить просьбу, нужно было развернуться. В это же время водитель другого автомобиля не успел вовремя затормозить и въехал в дверь моей машины", - рассказала Дайнеко.

По словам артистки, к подобным вещам у нее философский подход: здоровье важнее всего, а любую вещь можно починить.

Скриншот Instastories Виктории Дайнеко СтарХит

"Но сначала я сильно испугалась. Меня накрыла паника, в голову полезли дурные мысли. Взяв себя в руки и сделав несколько глубоких вдохов, успокоилась. К счастью, в результате никто не пострадал. Оценив масштабы бедствия, мы с другим водителем не сильно расстроились. Более того, позже вступили в переписку. Решили, что это была судьба - нам встретиться, никто ни на кого не в обиде", - призналась Виктория.

Виктория Дайнеко Instagram @victoriadaineko

Близкие друзья певицы не раз отмечали, что она - отличный водитель. Ездит спокойно, соблюдая все правила дорожного движения.

"Кстати, пока я ждала инспекторов, успела пообщаться по телефону, решить разные вопросы, почитать книгу... Я действительно аккуратна на дорогах и всегда езжу по правилам. А вот навигатором пользуюсь крайне редко, знаю улицы Москвы как свои пять пальцев", - утверждает сама певица.

Как сообщал "Обозреватель", ранее советская рок-группа "Пикник" попала в серьезную аварию.