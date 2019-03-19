''Мы закрываем проект'': участники Нацотбора на Евровидение заявили о распаде

Украинская группа Panivalkova, участники Нацотбора на Евровидение-2017, заявила о закрытии проекта.

Соответствующая новость появилась на официальной странице коллектива в Facebook. Как отметили участницы группы, их поклонникам не стоит расстраиваться, так как все идет логичным путем.

Фото: facebook.com

"С 1 января 2019 проект Panivalkova закрывается, и каждый из нас начинает (или продолжает) свой творческий проект. Мы создали Panivalkova (или она — нас) для того, чтобы эта музыка несла в мир любовь и искренность — и мы преданно работали над этой идеей все 6 лет. Решение о закрытии проекта было принято искренне и с уважением друг к другу", — сообщается в соцсети.

В коротком watch-видео в Facebook участницы группы рассказали, что вскоре каждая из них намерена представить свой сольный проект.

"Вместо одного проекта вас ждет три. Мы очень просим вас не огорчаться, следить за нашими проектами. Мы благодарны всем, кто нас поддерживал, кто был нашей командой. Мы проработали вместе 6 лет, и на самом деле для нас это невероятный опыт", — добавили девушки.

Напомним, что в 2017 году Panivalkova с песней "Докучаю" принимала участие во втором полуфинале национального отбора на песенный конкурс "Евровидение", в котором занял четвертое место.

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