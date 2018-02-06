УкрEngРус
СпортДля неё

Мультфильм украинки номинировали на "Оскар"

1.6тЧитать новость на украинском

Анимационный мультфильм "Кормилица" по сценарию украинского режиссера Аниты Дорон поборется за премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сюжет анимационного фильма рассказывает историю 11-летней девочка Парван, отца которой незаконно арестовывают. Девочка принимает решение отрезать волосы и превращается в мальчика, чтобы обеспечивать и поддерживать свою семью.

Все происходит в Афганистане, под режимом талибов.

Новости
"Оскар-2018": объявлены номинанты на премию

Сценарий мультфильма "Кормилица" на основе новеллы канадской писательницы Деборы Элис написала 42-летняя Анита Дорон, которая родилась в городе Берегово на Закарпатье. Продюсером анимационной ленты стала голливудская актриса Анджелина Джоли.

Анита Дорон

mukachevo.net

Картину уже показали в Канаде и США, также анимация побывала на нескольких кинофестивалях.

Отметим, что украинка Анита Дорон также заявила о себе, написав сценарии к таким фильмам, как "Конец тишины", "Европа", "Восток".

Как сообщал "Обозреватель", фильм о защитниках донецкого аэропорта "Киборги" собираются подать на кинопремию "Оскар" от Украины.

Объект
Оскар
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости