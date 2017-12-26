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Молодой украинский певец ушел от своего музыкального продюсера

1.6тЧитать новость на украинском

Украинский певец Никита Алексеев (ALEKSEEV) сообщил, о кардинальных изменениях в творческих планах и уходе от музыкального продюсера Руслана Квинты.

Информацией музыкант поделился на личной странице в соцсети Instagram.

"Вынужден сообщить, что мы прекратили сотрудничество с Русланом Квинтой в качестве музыкального продюсера и артиста. За несколько лет нашей совместной работы было создано много красивых песен, а одна из них - "Пьяное солнце" стала главным хитом в моей творческой жизни, и я вовек буду обязан Руслану Квинте и Виталию Куровскому за "билет на большую сцену" в виде бесспорных хитов их авторства, а Руслану и за мое лицо в музыкальном мире. Но время не стоит на месте и впереди у каждого из нас новые горизонты. Уверен, что всё самое значительное ещё впереди", - написал артист.

 

 

Друзья! Вынужден сообщить, что мы прекратили сотрудничество с Русланом Квинтой в качестве музыкального продюсера и артиста. За несколько лет нашей совместной работы было создано много красивых песен, а одна из них - "Пьяное солнце" стала главным хитом в моей творческой жизни и я вовек буду обязан Руслану Квинте и Виталию Куровскому за "билет на большую сцену" в виде бесспорных хитов их авторства, а Руслану и за мое лицо в музыкальном мире. Но время не стоит на месте и впереди у каждого из нас новые горизонты. Уверен, что всё самое значительное ещё впереди.

Публикация от Nikita Alekseev (@alekseev_officiel)

 

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Поклонники остались огорчены неожиданным признанием Никиты, о чем написали в комментариях. Некоторые даже предположили, что такие изменения негативно повлияют на карьеру артиста.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Алексеев с аншлагом выступил в Москве, несмотря на угрозу теракта.

Персоны
Руслан КвинтаНикита Алексеев (ALEKSEEV)
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