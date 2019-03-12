"Меня не целовал!" Потап вызвал ревность Кароль пикантным поступком в "Голосе"

Украинский рэпер и продюсер, тренер проекта "Голос країни-9" Потап (Алексей Потапенко), который во время 8 выпуска шоу (10 марта) серьезно поругался с коллегой Даном Баланом, отличился в эфире пикантной выходкой во время примирения с ним.

Так, кадры не вошли в эфир выпуска, но Потап опубликовал забавный ролик на своей странице в Instagram (смотрите видео в конце новости).

В ролике Алексей внезапно поцеловал Дана, чем вызвал ревность у еще одной судьи "Голоса", поп-дивы Тины Кароль: поклонники в сети подозревают, что между ней и Баланом развивается бурный роман.

Скриншот из видео Instagram @realpotap

Во время поцелуя Потапа с Даном Баланом, публика в зале пришла в недоумение. Крайне удивилась и Тина Кароль, которая после укоризненно возразила: "Меня ты так не целовал!".

"Потому что я с тобой так не ссорился", – шутя ответил Потапенко. На своей странице в социальной сети рэпер отметил: он рад, что эти кадры не показали по телевидению.

Скриншот из видео Instagram @realpotap

"Как хорошо ,что вам не все показали. Было очень интересно, жестко и с любовью. Главное, что с любовью", – высказался артист.

Скриншот из видео Instagram @realpotap

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время третьего выпуска развлекательного шоу "Голос країни-9" Дан Балан сказал Тине Кароль несколько неосторожных предложений. Так, он предположил, что Кароль не умеет справляться с неудачами. Словесная перепалка произошла после того, как участник "Голоса" Михаил Димов выбрал команду Дана Балана. После этого артист начал оказывать Кароль неоднозначные знаки внимания, чем спровоцировал волну слухов о их романе.

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