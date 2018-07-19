"Лучший клип в Украине": MONATIK и Надя Дорофеева представили совместное видео

В четверг, 19 июля, MONATIK и Надя Дорофеева представили в сети клип к новой совместной песне "Глубоко".

Премьера ролика, который в ближайшие несколько часов после публикации назвали лучшим клипом на украинском рынке, состоялась на YouTube-каналах MONATIK’а и группы "Время и Стекло" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверенно создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм...?" - говорится в описании яркого клипа.

Всего за несколько часов после публикации ролик к песне "Глубоко" собрал более 76 тыс. просмотров. Фолловеры артистов не скрывают восторга, расхваливая работу за качество съемки, сюжет и постановку.

"Это лучший клип на украинском рынке. Надя просто невероятная, идеальные локации! Монатик гений современности, трек просто топ", - указали в оном из популярных комментариев.

Как стало известно ранее, идея совместного сингла возникла еще на съемках телепроекта "Танці з зірками", об этом артисты в начале июля рассказали в интервью Кате Осадчей. Автором трека выступил MONATIK.

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