Лазарев ответил на разгром его песни для Евровидения-2019

Со своей конкурсной песней представитель России на Евровидении-2019 Сергей Лазарева будет выделяться на фоне соперников. Это будет его второе участие в конкурсе, но сам певец не любит повторяться, поэтому выбрал для поездки в Израиль нетипичный трек.

Так на личной странице в Instagram российский певец Сергей Лазарев прокомментировал критику его конкурсной песни Scream, после презентации которой лишился первого места в рейтингах букмекеров.

"Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю", - написал он.

Певец подчеркнул, что согласился снова участвовать в Евровидении с целью показать себя с другой стороны. Кроме этого, он напомнил, что на "Евровидении" оценивают не только музыку, но и ее исполнение.

"Не забывайте, что главное - это то, что будет происходить в мае на сцене", - отметил артист, поблагодарив за положительные отзывы тех, кому песня пришлась по душе.

Напомним, 9 марта в первый час после презентации песни Scream Сергей Лазарева утратил лидерство в рейтинге букмекеров. На утро 10 марта шансы на его победу снизились на три процента и теперь оцениваются в 12%. В это же время абсолютным лидером стал представитель Нидерландов, чьи показатели растут.

Слова для песни "Scream" написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Прежде Сергей Лазарев участвовал в Евровидении-2016, где занял третье место с песней You’re The Only One.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в России раскритиковали конкурсную песню Сергея Лазарева Scream. Опубликованный в сети видеоклип режиссера Константина Черепкова собрал много негативных отзывовпользователей YouTube и Instagram.

